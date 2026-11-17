طرح ملی پیاده راه و جاده ساحلی با هدف آزادسازی سواحل و احیای حقوق عامه در جاده ساحلی عباس‌آباد اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عباس‌آباد با تأکید بر اهمیت اجرای طرح پیاده‌راه و جاده ساحلی این شهرستان گفت:

این طرح صرفاً مختص عباس‌آبادنیست بلکه طرحی ملی است که شهرستان عباس‌آبادبه‌عنوان پایلوت اجرای آن انتخاب شده است.

سینادرویش با اشاره به برخورداری شهرستان عباس‌آباد ازحدود ۲۰ کیلومتر نوار ساحلی افزود: یکی ازمهم‌ترین اهداف اجرای این طرح، آزادسازی سواحل، حفاظت از حریم ۶۰ متری دریا و فراهم کردن امکان دسترسی عمومی مردم به ساحل است.

وی با بیان اینکه اجرای صحیح این طرح علاوه برصیانت از منابع طبیعی، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های گردشگری خواهدبود اظهارکرد: درمحدوده ساحل کلارآباد حدود دو ونیم کیلومتر زیرسازی جاده ساحلی اجرا و کمربندحفاظتی ایجادشده و مردم نیز امکان استفاده از فضای ساحلی برای پیاده‌روی و حضورخانوادگی را پیدا کرده‌اند.

درویش دسترسی آسان وایمن مردم به دریارا ازمهم‌ترین دستاورد‌های این طرح دانست.

وی بااشاره به قرارگرفتن ساحل عباس‌آباددرشمار مناطق نمونه گردشگری براساس مصوبه هیئت وزیران، از سرمایه‌گذاران کشوردعوت کردطرح‌های اقتصادی و گردشگری خودرابرای بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های ساحلی شهرستان به کارگروه تشکیل‌شده در فرمانداری ارائه کنند.

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان عباس‌آباد در پایان تأکیدکرد: اجرای طرح جاده ساحلی باید بارویکردصیانت ازحقوق عامه، حفاظت ازمنابع طبیعی، آزادسازی سواحل وتوسعه گردشگری پایداردنبال شودتا مردم ونسل‌های آینده بتوانند از ظرفیت ارزشمند ساحل بهره‌مند شوند.