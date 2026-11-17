نخستین رویداد تخصصی نوآوری در حوزه دام، طیور و آبزیان «اینوفارم» امروز به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، نخستین رویداد تخصصی نوآوری در حوزه دام، طیور و آبزیان «اینوفارم» امروز با تأکید بر نقش فناوری در افزایش بهره‌وری، کاهش وابستگی به واردات و تقویت امنیت غذایی به کار خود پایان داد.

مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، در مراسم اختتامیه این رویداد گفت: هر یک درصد بهبود در کارایی مصرف نهاده‌های دامی می‌تواند سالانه حدود۶۰ تا۱۷۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی مستقیم برای کشور ایجاد کند.

او اینوفارم را بستری برای ارتباط میان ایده‌پردازان، استارتاپ‌ها، صنعتگران، سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران دانست و افزود: هدف‌گذاری شده است در سال۱۴۰۶ دست‌کم۵۰ ارتباط مؤثر کسب‌وکار با کسب‌وکار میان برگزیدگان، صنعتگران و سرمایه‌گذاران شکل بگیرد.

موافق قدیری با اشاره به ارزش بیش از۶۰ میلیارد دلاری صنعت دام، طیور و آبزیان کشور گفت: افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت منابع آب و خوراک، مسائل زیست‌محیطی و بیماری‌ها، ضرورت نوآوری و تجاری‌سازی ایده‌های فناورانه را دوچندان کرده است.

او فناوری نانو و زیستی، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و داده‌کاوی، رباتیک و اتوماسیون، انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت پسماند و خوراک هوشمند را از محور‌های نوآوری اینوفارم برشمرد و گفت: نوآوری در این صنعت باید در حوزه‌هایی مانند بهره‌وری، ثروت‌آفرینی، امنیت غذایی یا صادرات قابل اندازه‌گیری باشد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران همچنین با اشاره به ظرفیت بازار منطقه گفت: ارزش واردات محصولات دامی کشور‌های خاورمیانه در سال۲۰۲۵ به۱۸ میلیارد دلار رسید، اما سهم ایران از این بازار کمتر از۵ درصد بود. به گفته او، سهم ایران از بازار حدود۲میلیارد و۶۰۰میلیون دلاری واردات محصولات فناورانه و دانش‌بنیان این صنعت در کشور‌های همسایه نیز نزدیک به صفر است.

نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران نیز در این مراسم، علم و فناوری را از عوامل مهم افزایش تولید غذا و پاسخ‌گویی به نیاز جمعیت رو به رشد جهان دانست و بر استفاده کارآمدتر از زمین و منابع تأکید کرد.

او با اشاره به کاهش شمار افراد دچار ناامنی غذایی در جهان از حدود یک میلیارد نفر به حدود۶۰۰ میلیون نفر گفت: با وجود این کاهش، شمار افرادی که به غذای کافی دسترسی ندارند همچنان نگران‌کننده است.

نماینده فائو همکاری دولت، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی را برای انتقال دستاورد‌های علمی به کشاورزان ضروری دانست و به آبیاری زیرسطحی به‌عنوان یکی از فناوری‌های مورد استفاده برای افزایش بهره‌وری آب در ایران اشاره کرد.