پیرحسین کولیوند، در پیامی با تسلیت ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی به بیت مکرم ایشان، جامعه روحانیت، شاگردان و ملت ایران، برای آن مرجع عالی‌قدر علو درجات و رحمت واسعه الهی مسئلت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر پیرحسین کولیوند، در پیامی با تسلیت ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی به بیت مکرم ایشان، جامعه روحانیت، شاگردان و ملت ایران، برای آن مرجع عالی‌قدر علو درجات و رحمت واسعه الهی مسئلت کرد. متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی

ارتحال حضرت آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی (رضوان الله تعالی علیه) را به بیت مکرم آن عالم ربانی، جامعه محترم روحانیت، شاگردان و نیز مردم شریف ایران که همواره با تحصیل مجاهدت در مکتب آیات عظام از اسلام و ایران عزیز دفاع کرده‌اند، تسلیت می‌گویم.

آن مرجع عالی‌قدر جهان تشیع در عمر پربرکت خویش و در سایه پرچم اهل بیت (ع) علی‌الخصوص حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، به سان خورشیدی از علوم دینی، پرتو‌های روشنی‌بخش علم و حکمت را به جویندگان فضل و معرفت ارائه کرد و ان شاء الله جمیع خدمات ایشان به جهان اسلام و مومنین، باقیات الصالحات آن فقیه اهل بیت (ع) در پیشگاه حضرت احدیت به شمار خواهد آمد.

بار دیگر با قلبی آکنده از تاثر، این مصیبت بزرگ را به ملت مومن و ولایتمدار ایران اسلامی تسلیت می‌گویم و از خدای متعال برای روح بلند آن مرجع عظیم‌الشان، رحمت واسعه الهی، علو درجات و محشور شدن با سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) در رضوان الهی و برای بازماندگان محترم صبر خواهانم.

پیر‌حسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال‌احمر