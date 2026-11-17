وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، با اشاره به «تجربه تلخ و در عین‌حال غرورآفرین جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان» تأکید کرد: این جشنواره باید مجالی برای تأملی عمیق در احوال امروز ایران و بازشناسی ابعاد انسانی، اجتماعی و فرهنگی مقاومت باشد و در حصار مناسبت‌های تقویمی و تشریفات مرسوم محدود نماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، سیدعباس صالحی در این پیام با اشاره به اینکه «ایران امروز، فصلی دشوار و سرنوشت‌ساز از تاریخ خویش را از سر می‌گذراند»، نوشت: مقاومت دیگر تنها یادآور حماسه‌های تاریخی یا مفهومی در سپهر اندیشه و سیاست نیست، بلکه به سلوک و رویه زندگی مردمان این سرزمین بدل شده است؛ مقاومتی که جلوه‌های آن را می‌توان در شکیبایی خانواده‌ها، پایداری در برابر دشواری‌ها و پاسداشت امید و اراده ملتی بازشناخت که با همه رنج‌ها و فقدان‌ها، از ساختن فردای خویش دست نکشیده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به «تجربه تلخ و در عین‌حال غرورآفرین جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان» و داغ شهادت رهبر انقلاب و جان‌باختن زنان، مردان و کودکان بی‌گناه این سرزمین، تصریح کرد: در متن این مصائب، حقیقتی دیگر نیز آشکار شده است؛ مقاومت با همه وجوه انسانی و اجتماعی خود در تار و پود حیات امروز ایران حضور دارد و هنر به اعتبار رسالت تاریخی و فرهنگی خویش، نمی‌تواند از روایت این حقیقت برکنار بماند.

صالحی با تأکید بر اینکه جشنواره تئاتر مقاومت «واجد شأن و مسئولیتی فراتر از برگزاری یک رویداد هنری» است، افزود: روا نیست چنین رویدادی در حصار مناسبت‌های تقویمی، تشریفات مرسوم یا بازآفرینی صورت‌های مألوف محدود بماند؛ این جشنواره باید با گشودن افق‌های تازه به روی هنرمندان، به‌ویژه نسل جوان، و با توجهی جدی به کیفیت آثار و گستره مخاطبان، سهمی ماندگار در حافظه فرهنگی این سرزمین بر جای گذارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان پیام خود آورده است: ایران عزیز ما با همه زخم‌هایی که بر جان دارد، همچنان به زندگی و آینده امید بسته است؛ «و چه روایتی از مقاومت، والاتر از این پایداری در امید و زندگی».