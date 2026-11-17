شبکه نمایش چهارشنبه ۲۷ آبان فیلم ترسناک و معمایی «شکارچی ترول» را در باکس هفتگی «چهارشنبه‌های وحشت» روی آنتن می‌برد و شبکه آموزش سیما نیز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه در برنامه «دکتر سلام» به بررسی علائم، دلایل و روش‌های درمان سنگ کیسه صفرا می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش در قالب باکس هفتگی «چهارشنبه‌های وحشت» هر هفته یکی از آثار مطرح و دلهره‌آور سینمای جهان را برای علاقه‌مندان این گونه پخش می‌کند که این هفته به فیلم ترسناک و معمایی «شکارچی ترول» به کارگردانی آندره اوردال اختصاص یافته است.

فیلم سینمایی «شکارچی ترول» چهارشنبه ۲۷ آبان‌ ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: گروهی از دانشجویان درباره یک‌سری کشتار مرموز خرس‌ها تحقیق می‌کنند، اما درمی‌یابند که ماجرا‌های بسیار خطرناک‌تری در جریان است.

آنها شروع به تعقیب یک شکارچی مرموز می‌کنند و پی می‌برند که او در واقع یک «شکارچی ترول» است.

اوتو یسپرسن، گلن ارلند تسترود، یوهانا مورک، توماس آلف لارسن، اورمیلا برگ-دوماس و هانس مورتن هانسن در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«شکارچی ترول» چهارشنبه شب ساعت ۲۳ پخش و پنج‌شنبه ۲۸ آبان ساعت‌های ۷ و ۱۵ بازپخش می‌شود.

برنامه «دکتر سلام» نیز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ ساعت ۱۳ با موضوع «سنگ کیسه صفرا» و با اجرای دکتر بهروز شکیبا از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

دکتر حسین خدمت، فوق تخصص گوارش و کبد و استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، در این برنامه به بررسی علائم، دلایل ابتلا، راه‌های پیشگیری و روش‌های درمان سنگ کیسه صفرا می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، هر روز ساعت ۱۳ با موضوعات پزشکی از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.