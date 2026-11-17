آموزش تخصصی حریق به ۵۰ آتشنشان جدیدالورود در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری دوره آموزشی تکمیلی تخصصی حریق با حضور ۵۰ آتشنشان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، فرزاد فرجزاده در دوره آموزشی آتش نشانان در یاسوج با اشاره به ضرورت ارتقای دانش و مهارت نیروهای آتشنشانی گفت: توسعه آموزشهای تخصصی و کاربردی، یکی از الزامات اساسی در تقویت ایمنی شهری، افزایش کیفیت خدمات امدادرسانی و کاهش خسارات ناشی از حوادث است.
وی افزود: در همین راستا، دوره آموزشی تکمیلی تخصصی حریق با محوریت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و با مشارکت جهاد دانشگاهی، ویژه ۵۰ نفر از آتشنشانان جدیدالورود شهرداریهای استان برگزار شد تا این نیروها با دانش تخصصی و مهارتهای لازم برای حضور مؤثر در عملیاتهای امدادی و اطفای حریق آشنا شوند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری چهارروزه این دوره آموزشی بیان کرد: برنامه آموزشی در محل جهاد دانشگاهی برگزار شد که دو روز آن به مباحث نظری و دو روز دیگر به آموزشهای عملی و مهارتی اختصاص داشت.
فرجزاده ادامه داد: اصول و روشهای اطفای حریق، مقابله با دود، شیوههای تخلیه دود، آشنایی با سیستمهای هشدار و اطفای حریق، نحوه استفاده از فوم و کار با تجهیزات تخصصی آتشنشانی از جمله مهمترین سرفصلهای آموزشی این دوره بود.
وی با تأکید بر نقش آموزشهای مستمر در افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی خاطرنشان کرد: آتشنشانان در شرایطی فعالیت میکنند که سرعت عمل، تصمیمگیری صحیح و تسلط بر تجهیزات تخصصی، نقش تعیینکنندهای در نجات جان افراد و مهار حوادث دارد؛ از این رو، توانمندسازی نیروهای جدیدالورود از طریق آموزشهای نظری و عملی، ضرورتی انکارناپذیر است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: برگزاری چنین دورههایی میتواند ضمن افزایش سطح آمادگی و مهارت نیروهای آتشنشانی، زمینه کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث را فراهم کرده و به ارتقای ضریب ایمنی شهرهای استان و حفاظت از جان و اموال شهروندان کمک کند.