به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، فرزاد فرج‌زاده در دوره آموزشی آتش نشانان در یاسوج با اشاره به ضرورت ارتقای دانش و مهارت نیروهای آتش‌نشانی گفت: توسعه آموزش‌های تخصصی و کاربردی، یکی از الزامات اساسی در تقویت ایمنی شهری، افزایش کیفیت خدمات امدادرسانی و کاهش خسارات ناشی از حوادث است.

وی افزود: در همین راستا، دوره آموزشی تکمیلی تخصصی حریق با محوریت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و با مشارکت جهاد دانشگاهی، ویژه ۵۰ نفر از آتش‌نشانان جدیدالورود شهرداری‌های استان برگزار شد تا این نیروها با دانش تخصصی و مهارت‌های لازم برای حضور مؤثر در عملیات‌های امدادی و اطفای حریق آشنا شوند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری چهارروزه این دوره آموزشی بیان کرد: برنامه آموزشی در محل جهاد دانشگاهی برگزار شد که دو روز آن به مباحث نظری و دو روز دیگر به آموزش‌های عملی و مهارتی اختصاص داشت.

فرج‌زاده ادامه داد: اصول و روش‌های اطفای حریق، مقابله با دود، شیوه‌های تخلیه دود، آشنایی با سیستم‌های هشدار و اطفای حریق، نحوه استفاده از فوم و کار با تجهیزات تخصصی آتش‌نشانی از جمله مهم‌ترین سرفصل‌های آموزشی این دوره بود.

وی با تأکید بر نقش آموزش‌های مستمر در افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان در شرایطی فعالیت می‌کنند که سرعت عمل، تصمیم‌گیری صحیح و تسلط بر تجهیزات تخصصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات جان افراد و مهار حوادث دارد؛ از این رو، توانمندسازی نیروهای جدیدالورود از طریق آموزش‌های نظری و عملی، ضرورتی انکارناپذیر است.