مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با اشاره به امضای تفاهم‌نامه حج آینده و محدودیت زمانی برای انجام مقدمات اجرایی، بر ضرورت تعیین و اعلام هرچه سریع‌تر میزان و نرخ ارز حج ۱۴۰۶ از سوی بانک مرکزی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه شورای برنامه‌ریزی بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد و در این جلسه گزارشی از سفر اخیر هیئت اعزامی به کشور عربستان ارائه و تأکید شد با توجه به امضای تفاهم‌نامه حج ۱۴۰۶ و برنامه‌ریزی‌های کشور میزبان، تعداد زائران ایرانی باید ظرف کمتر از ۳۰ روز مشخص و به طرف مقابل اعلام شود.

علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت در این جلسه با بیان اینکه تلاش بر این است کمیسیون قیمت‌گذاری هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد، گفت: دست‌اندرکاران مجموعه حج و زیارت خود را خادم حجاج، عمره‌گزاران و زائران عتبات عالیات می‌دانند و با توجه به شرایط کشور، هر اقدامی را که به کاهش هزینه‌ها، اعزام حداکثری منتظران سفر حج و تسهیل امر زیارت منجر شود، پیگیری و اجرا خواهند کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت نیز در این جلسه به برخی راهکار‌های کاهش هزینه‌های حج اشاره کرد و با توجه به اینکه در سال‌های گذشته در همین ایام کاروان‌ها تشکیل شده و جلسات آموزشی در حال برگزاری بود، از معاون حج و عمره سازمان خواست به دلیل ضیق وقت، تدابیر لازم اندیشیده شود تا بلافاصله پس از مشخص شدن میزان و نرخ ارز و اعلام قیمت حج، ثبت‌نام‌ها نهایی و امور اجرایی و آموزشی با سرعت انجام شود.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت نیز با تشریح اقدامات و دستاورد‌های سفر هیئت حج کشورمان و مذاکرات با وزیر و معاونان وزارت حج و عمره عربستان و همچنین حضور در کنفرانس و نمایشگاه حج، به مشارکت در کارگاه‌های آموزشی حج، برگزاری جلسات با شرکت‌های حمل‌ونقل زمینی و دستیابی به توافقات اولیه، شرکت‌های هواپیمایی ناس و هواپیمایی کشوری عربستان، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پزشکی و الکترونیکی، تأمین‌کنندگان زیرساخت خدمات، خدمات‌دهندگان مشاعر مقدسه و تأمین‌کنندگان مسکن اشاره کرد.

اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با اشاره به هزینه‌های حج در کشور میزبان، تصریح کرد: در تلاش هستیم با تغییر رویه‌ها، تا حد امکان هزینه‌ها را کاهش دهیم تا زمینه اعزام تعداد بیشتری از زائران فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه مهلت دریافت رقم طلب زائران حج پیش رو هشتم بهمن‌ماه اعلام شده است، راهکار‌های پیش‌بینی‌شده برای دریافت هزینه حج ۱۴۰۶ از زائران را با توجه به زمان‌بندی عملیات حج تشریح کرد.