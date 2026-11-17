مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری، از انتخاب سه مرکز آموزشی استان به‌عنوان مدارس برتر و برگزیده کشوری در رویداد فرهنگی ـ اجتماعی «سپاس امدادگر» خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری میرقائد با اشاره به نقش اثرگذار مدارس در ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی گفت: این موفقیت حاصل همراهی، تلاش و دغدغه‌مندی مجموعه‌های آموزشی در پرورش نسلی آگاه، خلاق و مسئولیت‌پذیر است؛ نسلی که با روحیه مهربانی و ایثار، ارزش‌های انسانی و فرهنگ خدمت به همنوع را به زیبایی به تصویر می‌کشد.

در این رویداد ملی، سه مرکز آموزشی استان شامل:آموزشگاه آیت‌الله غفاری،دبستان امام خمینی (ره)و مدرسه نسرین شعاعی جونقان به‌عنوان مدارس برتر و برگزیده کشوری معرفی شدند.