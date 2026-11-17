به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور، وضعیت کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ روز سه‌شنبه بیست و ششم آبان در شهر‌های خرمشهر با شاخص ۱۵۲، اهواز با ۱۹۰، آغاجاری با ۱۵۱، بهبهان با ۱۵۶، شوشتر با ۱۵۸، شوش با ۱۵۲، گتوند با ۱۶۲، ماهشهر با ۱۹۲ و هندیجان با ۱۷۹ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارند.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های آبادان با ۱۳۰، آغاجاری با ۱۴۰، دزفول با ۱۲۹، شادگان با ۱۲۵، رامشیر با ۱۲۲، رامهرمز با ۱۲۱ و اندیمشک با ۱۱۸ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس تنفسی گزارش شده است.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.