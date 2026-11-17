معاونان آموزش ابتدایی مناطق مختلف استان خوزستان در نشستی به میزبانی خرمشهر، عملکرد آموزشی ۴۰ منطقه استان را بررسی کردند؛ نشستی که با هدف ارزیابی برنامه‌های اجراشده، شناسایی چالش‌های آموزشی، ارتقای کیفیت تحصیل و تقویت عدالت آموزشی برگزار شد.

بررسی زمینه دسترسی عادلانه دانش‌آموزان خوزستانی به امکانات و فرصت‌های تحصیلی در نشستی به میزبانی خرمشهر

بررسی زمینه دسترسی عادلانه دانش‌آموزان خوزستانی به امکانات و فرصت‌های تحصیلی در نشستی به میزبانی خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نشست معاونان آموزش ابتدایی سراسر استان خوزستان در خرمشهر با حضور مسئولان و معاونان این حوزه برگزار شد؛ نشستی که در آن مهم‌ترین برنامه‌ها، عملکرد مناطق آموزشی و راهکار‌های بهبود وضعیت آموزش ابتدایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاونان آموزش ابتدایی مناطق مختلف استان خوزستان در این نشست به میزبانی خرمشهر، عملکرد آموزشی ۴۰ منطقه استان را بررسی کردند؛ نشستی که با هدف ارزیابی برنامه‌های اجراشده، شناسایی چالش‌های آموزشی، ارتقای کیفیت تحصیل و تقویت عدالت آموزشی برگزار شد.

فرانک موسوی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان، هدف از برگزاری این نشست را مرور طرح‌ها و برنامه‌های معاونت آموزش ابتدایی عنوان کرد و گفت: در این نشست عملکرد ۴۰ منطقه آموزش و پرورش استان در سال گذشته بررسی می‌شود تا ضمن ارزیابی اقدامات انجام‌شده، نقاط قوت و زمینه‌های نیازمند بهبود نیز شناسایی شود.

وی با اشاره به اهمیت فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای دانش‌آموزان افزود: افزایش بهره‌مندی دانش‌آموزان از ظرفیت‌ها و سهمیه‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی از دیگر اهداف این نشست است و تلاش می‌شود زمینه دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به امکانات و فرصت‌های تحصیلی فراهم شود.

موسوی همچنین شناسایی و بررسی چالش‌های موجود در حوزه آموزش ابتدایی و پیش‌بینی مشکلات احتمالی در آینده را از دیگر محور‌های این نشست دانست و اظهار داشت: مسائل و موانع آموزشی در مناطق مختلف استان بررسی می‌شود تا برای شرایط گوناگون، برنامه‌ریزی و راهکار‌های لازم پیش‌بینی شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با تأکید بر ضرورت تداوم فرایند یادگیری دانش‌آموزان تصریح کرد: برای شرایط مختلف برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا زمینه ادامه تحصیل همه دانش‌آموزان فراهم باشد و هیچ‌یک به دلیل مشکلات و شرایط پیش‌بینی‌نشده از روند آموزش عقب نمانند.

وی در ادامه، ارتقای کیفیت آموزشی را از اولویت‌های مهم معاونت آموزش ابتدایی برشمرد و تقویت هویت دینی و اسلامی دانش‌آموزان را نیز یکی از مهم‌ترین محور‌های مورد توجه در این نشست عنوان کرد.

این نشست فرصتی برای بررسی عملکرد مناطق آموزشی، تبادل تجربه میان معاونان و هماهنگی بیشتر در اجرای برنامه‌های آموزش ابتدایی استان خوزستان بود.