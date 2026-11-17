مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تشریح تمهیدات این سازمان برای مقابله با بارش‌های زمستانی، از افزایش و تنوع‌بخشی تجهیزات مکانیزه و پیش‌بینی استفاده از بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی برف‌روبی و حدود یک‌هزار و ۳۰۰ خودروی پشتیبان در مناطق خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدعلی الفت‌پور «امروز در حاشیه رزمایش بزرگ طرح زمستانی مشترک شهرداری تهران و پلیس راهور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای آمادگی شهرداری تهران در مواجهه با بارش‌های زمستانی گفت: امسال با وجود شرایط دشوار و جنگ، تلاش کردیم مسئولیت‌های ذاتی سازمان را با کیفیت بیشتری انجام دهیم و در همین راستا، تجهیزات جدیدی به مجموعه امکانات عملیاتی اضافه شده است.

وی افزود: یکی از تجهیزات جدید، برس‌هایی است که روی دستگاه‌های بابکت نصب می‌شود. این تجهیز به دست نیرو‌های متخصص خود سازمان طراحی و تولید شده تا امکان ارائه خدمات در معابر فرعی نیز فراهم شود. علاوه بر افزایش تعداد تجهیزات مکانیزه، تنوع ماشین‌آلات نیز بیشتر شده تا خدمات‌رسانی به شهروندان با کیفیت و سرعت بهتری انجام شود.

تأمین متمرکز نمک و مدیریت هزینه‌ها

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به روند تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای عملیات زمستانی اظهار کرد: تأمین مواد اولیه به‌ویژه نمک مورد نیاز برای برف‌روبی، موضوعی مهم و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. امسال این فرایند به‌صورت متمرکز دنبال می‌شود و خرید نمک متناسب با میزان بارش و در چند مرحله انجام خواهد شد.

الفت‌پور ادامه داد: با وجود اینکه میزان نمک پیش‌بینی‌شده و تأمین‌شده نسبت به سال‌های گذشته بیشتر است، تلاش می‌کنیم مصرف آن بهینه‌تر باشد. شهرداری تهران نیز در حوزه اقتصادی تلاش دارد با هزینه مناسب‌تر، کیفیت خدمات را حفظ و حتی ارتقا دهد تا صرفه‌جویی در منابع به ارائه خدمات بهتر به شهروندان منجر شود.

افزایش آمادگی پس از بارش‌های اخیر

وی با اشاره به عملکرد نیرو‌های خدمات شهری در بارندگی‌های اخیر گفت: مردم آمادگی شهر تهران را در جریان بارش‌های گذشته مشاهده کردند. در شرایطی که در برخی شهر‌های اطراف، بارندگی موجب آب‌گرفتگی گسترده و ورود آب به واحد‌های تجاری و مراکز مختلف شد، در تهران آب‌گرفتگی‌ها به حدود ۱۰ نقطه محدود بود و این موارد نیز پس از چند ساعت برطرف شد.

الفت‌پور با قدردانی از تلاش نیرو‌های عملیاتی سازمان مدیریت پسماند و مجموعه خدمات شهری افزود: شاید بخشی از زحمات این نیرو‌ها دیده نشود، اما حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار نفر از همکاران ما طی دو تا سه شب، زیر باران و در هوای سرد در خیابان‌ها حضور داشتند و برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش کردند. لازم می‌دانم از همه این نیرو‌ها که با وجود دشواری شرایط پای کار بودند، صمیمانه تشکر کنم.

وی تأکید کرد: آمادگی تهران برای بارش‌های بعدی افزایش یافته است. عملیات لایروبی و پاکسازی انهار به‌صورت مستمر در حال انجام است و امسال برنامه‌های ویژه‌ای در حوزه لایروبی، هم در بخش عمرانی و هم در بخش غیرعمرانی در نظر گرفته‌ایم. نیرو‌های سازمان نیز به‌صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند تا مشکلاتی که در بارش‌های اخیر مشاهده شد، در بارش‌های آینده تکرار نشود.

بهره‌گیری بیش از ۳۰۰ خودروی تخصصی و حدود یک‌هزار و ۳۰۰ خودروی پشتیبان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درباره ظرفیت ماشین‌آلات برف‌روبی نیز گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی در حوزه برف‌روبی در اختیار شهرداری تهران قرار دارد که تعداد آنها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. علاوه بر این حدود یک‌هزار و ۳۰۰ دستگاه خودروی پشتیبان نیز در مناطق شهرداری پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت و انسجام تجهیزات در زمان بارش اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: باید در یک بازه زمانی مشخص به پهنه وسیعی از شهر خدمات‌رسانی کنیم. با توجه به افزایش تجهیزات، تجربه نیرو‌ها و هماهنگی بیشتر مجموعه، ظرفیت ارائه خدمات بهتر نسبت به سال‌های گذشته فراهم شده است؛ البته همراهی شهروندان نیز در این زمینه اهمیت زیادی دارد.

الفت‌پور با اشاره به نقش مشارکت مردم در عبور از شرایط دشوار گفت: همان‌طور که شهروندان در دوران جنگ در کنار مجموعه مدیریت شهری بودند و بخشی از مشکلات را با همراهی خود برطرف کردند، در عملیات زمستانی نیز به همکاری مردم نیاز داریم. سازمان آمادگی لازم برای انجام این مأموریت را دارد و همراهی شهروندان می‌تواند به ارائه خدمات بهتر کمک کند.

تداوم آماده‌باش تا پایان فروردین

وی در پایان با تأکید بر اینکه آمادگی برای عملیات زمستانی به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد، خاطرنشان کرد: آمادگی سازمان برای مواجهه با بارش‌ها تا پایان فروردین‌ماه ادامه خواهد داشت. آماده‌سازی تجهیزات، تأمین امکانات و ایجاد انسجام میان نیرو‌ها فرایندی زمان‌بر است و شکل‌گیری این آمادگی و هماهنگی به حدود شش ماه زمان نیاز دارد؛ از این رو، موضوع آمادگی زمستانی باید به‌صورت مستمر و جدی دنبال شود.

پمپ‌های سیلابی و خودرو‌های مجهز برای مدیریت آب‌گرفتگی معابر در آماده‌باش هستند

قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز در جمع اصحاب رسانه با اشاره به مسئولیت سازمان در مدیریت شرایط ناشی از بارش باران و برف اظهار کرد: یکی از وظایف ما در زمان بارندگی، رسیدگی به گرفتگی معابر و نقاط دچار آب‌گرفتگی است. برای این منظور، پمپ‌های سیلابی از قبل خریداری و در ایستگاه‌ها مستقر شده‌اند و خودرو‌های مجهز به این تجهیزات نیز در عملیات تخلیه آب مشارکت می‌کنند.

وی با اشاره به نقش سازمان آتش‌نشانی در بارندگی اخیر افزود: در جریان بارش‌های گذشته، نیرو‌های آتش‌نشانی حضور و عملکرد فعالی داشتند و تخلیه آب از منازلی که دچار آب‌گرفتگی شده بودند، توسط نیرو‌های این سازمان انجام شد.