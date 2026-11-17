وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پیامی، ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیام تسلیت ، فقدان این مرجع عالیقدر را ضایعه‌ای سنگین برای جهان تشیع و حوزه‌های علمیه دانست.

متن کامل پیام تسلیت وزیر ارتباطات به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): «إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ»

«هرگاه عالمی از دنیا برود، رخنه‌ای در اسلام پدید می‌آید که تا روز قیامت هیچ‌چیز آن را پر نمی‌کند.»

ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

آن فقیه برجسته و استاد والامقام حوزه‌های علمیه، عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه و تعمیق معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، تربیت شاگردان و عالمان دینی و پاسداری از حریم تشیع سپری کرد و با سال‌ها مجاهدت علمی و معنوی، نقشی ماندگار در اعتلای حوزه‌های علمیه و ترویج معارف اسلامی بر جای گذاشت.

بی‌تردید، فقدان این مرجع بزرگ، ضایعه‌ای سنگین برای جهان تشیع، حوزه‌های علمیه و عموم ارادتمندان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است.

اینجانب این مصیبت بزرگ را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیت شریف آن فقید سعید و عموم شیعیان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و برای بازماندگان و داغدیدگان، صبر و اجر مسئلت دارم.

سیدستار هاشمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات