تاکید بر پایبندی به آرمان های رهبر شهید و تداوم راه مقاومت
مردم ولایی اردبیل با حضوری پرشور بار دیگر بر پیوند ناگسستنی با آرمانهای رهبر شهید انقلاب اسلامی و تداوم راه مقاومت تأکید کردند حضوری باشکوه که جلوهای از بصیرت و پایبندی مردم دارالارشاد به آرمانهای انقلاب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مردم ولایی اردبیل در دویستوشصتمین شب اجتماع حماسی خود با حضوری پرشور بار دیگر بر پیوند ناگسستنی با آرمانهای رهبر شهید انقلاب اسلامی و تداوم راه مقاومت تأکید کردند حضوری باشکوه که جلوهای از بصیرت و پایبندی مردم دارالارشاد به آرمانهای انقلاب است.