تاکید بر پایبندی به آرمان های رهبر شهید و تداوم راه مقاومت

مردم ولایی اردبیل با حضوری پرشور بار دیگر بر پیوند ناگسستنی با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی و تداوم راه مقاومت تأکید کردند حضوری باشکوه که جلوه‌ای از بصیرت و پایبندی مردم دارالارشاد به آرمان‌های انقلاب است.