مدیر تجهیزات و ماشین‌آلات فرآیندی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: تعمیرات اساسی توربین سولزر و پمپ یونایتد ردیف دوم تلمبه‌خانه نفت شماره ۲ امیدیه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید کیانی اظهار کرد: این عملیات با تکیه بر توان تخصصی و به‌صورت خوداجرایی، توسط اداره تعمیرات اساسی آغاجاری و با نظارت کارشناسان معاونت مهندسی و بازرسی فنی انجام شد و با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: در این عملیات، بخش‌های اصلی توربین و پمپ به‌طور اساسی تعمیر و بازبینی شد و با انجام اقدامات فنی و اصلاحی، شرایط لازم برای بهره‌برداری مطمئن و پایدار از این مجموعه فراهم شد.

کیانی با اشاره به اهمیت این تجهیزات در فرآیند انتقال نفت تصریح کرد: توربین سولزر به‌عنوان محرک پمپ یونایتد، ظرفیت انتقال روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت را دارد و فعالیت آن علاوه بر کمک به پایداری عملیات انتقال نفت، از به‌کارگیری تجهیزات برقی موجود در تلمبه‌خانه و مصرف بیش از ۸ مگاوات برق شهری جلوگیری می‌کند.

مدیر تعمیرات، تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات فرآیندی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ادامه داد: این مجموعه نقش مهمی در انتقال نفت سنگین از طریق خطوط لوله به تلمبه‌خانه گوره برای صادرات و همچنین ارسال بخشی از نفت به پالایشگاه آبادان دارد. انتقال نفت سبک به شیرخانه مرکزی امیدیه و اتصال به خطوط صادراتی نیز از دیگر کارکرد‌های این مجموعه است.

وی با تأکید بر اهمیت تعمیرات به‌موقع تجهیزات راهبردی صنعت نفت گفت: اجرای این عملیات با اتکا به توان فنی و تخصصی کارکنان شرکت، ضمن حفظ آمادگی عملیاتی تأسیسات، به استمرار و پایداری فرآیند انتقال نفت کمک می‌کند.