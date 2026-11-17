اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی از ورود امواج بارشی به استان از روز چهارشنبه خبر داد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، این ناپایداری‌ها که با احتمال رعدوبرق و وزش باد همراه است، تا روز پنجشنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت.

ورود موج ناپایداری جوی از چهارشنبه و احتمال رعدوبرق به منطقه

ورود موج ناپایداری جوی از چهارشنبه و احتمال رعدوبرق به منطقه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، یاسر اشتاد، کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌غربی،تصریح کرد: طبق آخرین نقشه‌های هواشناسی، پس از یک روز سه‌شنبه با جو نسبتاً پایدار، از روز چهارشنبه فعالیت امواج بارشی آغاز می‌شود. وی تأکید کرد که در برخی مناطق، بارش‌ها با احتمال رعدوبرق و در مناطق جنوبی استان با وزش باد شدیدتر همراه خواهد بود.

اشتاد با پیش‌بینی وضعیت جوی روز‌های آتی افزود: ناپایداری‌های جوی به‌صورت متناوب تا روز پنجشنبه ادامه می‌یابد و از روز جمعه، جو استان دوباره پایدار خواهد شد.

او همچنین در خصوص وضعیت دما گزارش داد که طی دو روز آینده تغییر محسوسی در دمای هوا رخ نخواهد داد، اما از اواخر هفته جاری، روند صعودی دما در مناطق مختلف استان مشاهده خواهد شد.