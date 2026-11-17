معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از توزیع ۱۸ هزار و ۲۸۰ لیتر روغن خودرو بین رانندگان کامیون دارای کارت هوشمند فعال در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی اظهار کرد: در راستای حمایت از رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی کالا و تأمین بخشی از نیاز‌های مصرفی ناوگان باری، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ هزار و ۲۸۰ لیتر روغن خودرو بین رانندگان کامیون دارای کارت هوشمند فعال در پایانه بار بندر امام خمینی (ره) و شهرک حمل‌ونقل اهواز توزیع شده است.

وی افزود: این اقدام با هدف تسهیل دسترسی رانندگان به اقلام مورد نیاز نگهداری ناوگان، کمک به کاهش بخشی از هزینه‌های جاری و ارتقای شرایط فعالیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شده و روند توزیع با در نظر گرفتن ضوابط و اولویت‌های تعیین‌شده دنبال می‌شود.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به نقش مهم ناوگان باری در تأمین و جابه‌جایی کالا‌های مورد نیاز کشور بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۱ میلیون تن کالا از مبدأ استان خوزستان و از طریق بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ دستگاه کامیون جابه‌جا شده است که این آمار بیانگر جایگاه راهبردی خوزستان در شبکه حمل‌ونقل کالا و زنجیره تأمین کشور است.

غزیعلی در پایان تأکید کرد: حمایت از رانندگان و تلاش برای فراهم‌سازی زمینه فعالیت مطلوب ناوگان حمل‌ونقل عمومی کالا، از اولویت‌های این اداره‌کل است و پیگیری اقدامات حمایتی و خدمات‌رسانی به فعالان این حوزه با هدف حفظ پویایی ناوگان و استمرار روند جابه‌جایی کالا در استان ادامه خواهد داشت.