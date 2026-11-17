مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: سالانه ۴۰۰ هزار تن انواع محصولات باغبانی شامل محصولات باغی، سبزیجات، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی در استان تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمدرضا بیرانوند با اشاره به ظرفیت‌های باغبانی لرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۴۸ هزار هکتار از اراضی استان به باغات میوه اختصاص دارد و ۶ هزار و ۲۵۰ هکتار نیز زیر کشت گیاهان دارویی است.

وی افزود: سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن انواع محصولات باغبانی شامل محصولات باغی، سبزیجات، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی در استان تولید می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیت تولید محصولات گلخانه‌ای در استان عنوان کرد: سطح گلخانه‌های لرستان نیز به ۱۲۴ هکتار می‌رسد که بخشی از ظرفیت تولید محصولات باغبانی استان را تشکیل می‌دهد.