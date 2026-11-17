خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش

شرکت گاز استان گلستان، از راه‌اندازی طرح ویژه خدمات رسانی برای موتورخانه‌های مجتمع‌های مسکونی خبرداد.

هدف اصلی از این طرح، بهبود راندمان سامانه های گرمایشی، کاهش ناترازی گاز و در عین حال تضمین ایمنی ساکنین مجتمع‌های مسکونی است.

بررسی منظم موتورخانه‌ها نه تنها باعث کاهش هزینه‌های انرژی می‌شود، بلکه از بروز حوادث احتمالی ناشی از نقص فنی جلوگیری می‌کند.

براساس این طرح، ساکنین مجتمع‌ها می‌توانند از طریق سامانه آنلاین «انرژین»، درخواست خود را ثبت کرده و در صف نوبت قرار گیرند، پس از ثبت درخواست، تیم‌های متخصص با هماهنگی مدیریت ساختمان، در تاریخ تعیین‌شده برای بررسی، تعمیر و نظارت موتورخانه‌ها مراجعه خواهند کرد.

بسته به نوع خدمات مورد نیاز و میزان تقاضا، مدل‌های مختلفی از جمله خدمات کاملاً رایگان و یا طرح‌های پرداخت اقساطی برای هزینه‌های تعمیراتی در نظر گرفته شده است.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و استفاده از این خدمات، به سامانه زیر مراجعه کنند: