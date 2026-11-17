مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از بررسی اطلاعات اقتصادی حدود ۴۵ میلیون نفر در مرحله نخست اجرای طرح افزایش اعتبار کالابرگ خبر داد و گفت: خانوار‌های واجد شرایط پس از بررسی و راستی‌آزمایی اطلاعات، از افزایش اعتبار کالابرگ از یک‌میلیون به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در برنامه امروز «روی خط خبر» با حضور حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، نحوه شناسایی خانوار‌های مشمول افزایش اعتبار کالابرگ، وضعیت خانوار‌هایی که تاکنون پیامک خوداظهاری دریافت نکرده‌اند و همچنین طرح خرید اعتباری تا دو برابر مبلغ یارانه نقدی مورد بررسی قرار گرفت.

نوروزی با تشریح منابع و مصارف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: در قانون بودجه سال جاری، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است که از محل فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی و همچنین فروش داخلی گاز طبیعی تأمین می‌شود.

وی افزود: عمده مصارف این منابع به پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی، مستمری خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، یارانه دارو و شیرخشک، خرید گندم و هزینه حمل فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.

پرداخت سالانه ۳۰۰ همت یارانه نقدی و ۹۹۶ همت کالابرگ

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به میزان پرداخت یارانه نقدی اظهار کرد: سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه نقدی مورد نیاز است که از این میزان، به هر نفر در سه دهک نخست درآمدی ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا نهم ماهانه ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

نوروزی ادامه داد: همچنین حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان در طول سال برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است، گفت: ۸۵ هزار میلیارد تومان نیز به یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی اختصاص دارد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: در قانون بودجه امسال همچنین ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم پیش‌بینی شده است و هزینه جابه‌جایی روزانه حدود ۳۰۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی در کشور نیز از دیگر مصارف منابع هدفمندی یارانه‌هاست.

افزایش اعتبار کالابرگ خانوار‌های کم‌درآمد به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در دستور کار است

نوروزی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم برای حمایت از معیشت خانوار‌ها و افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد گفت: از دی و بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت کالابرگ آغاز شد و در آن مقطع به ازای هر نفر، ۵۰۰ هزار تومان برای دهک‌های پایین‌تر و ۳۵۰ هزار تومان برای دهک‌های بالاتر در نظر گرفته شد. این روند در سال ۱۴۰۴ ادامه یافت و اعتبار کالابرگ به یک‌میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش پیدا کرد.

وی افزود: با توجه به افزایش هزینه سبد خرید خانوار‌ها و آثار تورم، دولت از شهریور امسال افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ را در دستور کار قرار داد و این تصمیم از مهرماه وارد مرحله اجرا شد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به فرآیند شناسایی خانوار‌های مشمول این افزایش اعتبار اظهار کرد: در مرحله نخست برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، شامل حدود ۴۵ میلیون نفر، پیامک ارسال شد تا با مراجعه به درگاه «دولت من» اطلاعات دارایی‌ها و درآمد‌های خود را خوداظهاری کنند.

نوروزی ادامه داد: از مجموع سرپرستان خانواری که برای آنها پیامک ارسال شد، حدود ۳۰ میلیون نفر در مهلت تعیین‌شده به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کردند. بر همین اساس، برای حدود ۳۳ تا ۳۴ میلیون نفر افزایش اعتبار کالابرگ از یک‌میلیون به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به تمدید فرصت خوداظهاری در آبان‌ماه گفت: دولت برای افرادی که در مهلت قبلی امکان مراجعه به سامانه را نداشتند، فرصت مجددی در نظر گرفت که از ۲۰ آبان‌ماه آغاز شد و بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرستان خانوار زمان‌بندی شد. این فرصت برای افراد مشمول پیامک تا روز پایانی اعلام‌شده ادامه داشت.

نوروزی تأکید کرد: اطلاعات ثبت‌شده در ماه‌های مهر و آبان بررسی و راستی‌آزمایی می‌شود و خانوار‌هایی که شرایط لازم را احراز کنند، مشمول افزایش اعتبار کالابرگ آبان‌ماه خواهند شد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره خانوار‌هایی که تاکنون پیامک دریافت نکرده‌اند نیز توضیح داد: در مرحله نخست، اطلاعات اقتصادی ۴۵ میلیون نفر بر اساس داده‌های موجود در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بررسی شده و این گروه در اولویت نخست دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه خانوار‌های باقی‌مانده نیز در مراحل بعدی بررسی خواهند شد، گفت: برای ارزیابی دقیق‌تر این گروه حدود ۲۸ تا ۲۹ شاخص در دستگاه‌های اجرایی متولی تعریف شده است.

نوروزی افزود: برای ۴۵ میلیون نفری که تاکنون پیامک دریافت نکرده‌اند، پیامک جداگانه‌ای ارسال نخواهد شد، اما همه هموطنان می‌توانند در زمان اعلام‌شده با مراجعه به درگاه «دولت من» یا دفاتر پیشخوان دولت، در صورت برخورداری از شرایط لازم، فرم‌های خوداظهاری را تکمیل کنند تا اطلاعات آنها بررسی شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمرکز دولت بر افزایش اعتبار کالابرگ خانوار‌های کم‌درآمد است و اعتبار یک‌میلیون تومانی سایر خانوار‌هایی که مشمول افزایش اعتبار نشده‌اند، همچنان برقرار خواهد بود.

امکان خرید اعتباری تا دو برابر یارانه نقدی برای خانوار‌ها

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش دیگری از این برنامه، از فراهم شدن امکان خرید اعتباری تا دو برابر مبلغ یارانه نقدی برای خانوار‌های یارانه‌بگیر خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه دولت در ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال، تمام خانوار‌هایی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند و جمعیت آنها حدود ۷۵ میلیون نفر است، می‌توانند از این امکان استفاده کنند.

وی افزود: از ۲۰ آبان‌ماه این امکان در پیام‌رسان «بله» و از طریق بازوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم شده است تا سرپرستان خانوار درخواست خود را برای استفاده از اعتبار خرید تا دو برابر مبلغ یارانه نقدی ثبت کنند.

نوروزی با ارائه مثالی در این زمینه گفت: یک خانوار چهار نفره که ماهانه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کند، می‌تواند تا سقف دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خرید اعتباری انجام دهد.

وی درباره نحوه بازپرداخت این اعتبار توضیح داد: خانوار‌ها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد در سراسر کشور خرید خود را انجام دهند و اعتبار دریافت‌شده را طی دو ماه آینده بازپرداخت کنند. در صورتی که خانوار در این مدت اعتبار استفاده‌شده را بازنگرداند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است مبلغ مربوط را از محل یارانه نقدی ماهانه خانوار کسر و به شرکت تأمین‌کننده اعتبار پرداخت کند.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به گستردگی شبکه فروشگاه‌های طرف قرارداد گفت: حدود ۲۵۰ هزار فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای و فروشگاه‌های کوچک در سراسر کشور با شرکت‌های تأمین‌کننده اعتبار همکاری دارند.

وی شرکت‌هایی مانند کیپا، تارا، اسنپ‌پی و اوانو را از جمله شرکت‌های فعال در این طرح برشمرد و افزود: شرکت‌های خصوصی دیگری نیز می‌توانند برای مشارکت در این طرح درخواست همکاری ارائه دهند.

اجرای طرح کیف پول ایران برای خانوار‌های دهک‌های هشتم تا دهم

نوروزی در ادامه با اشاره به اجرای طرح کیف پول ایران اظهار کرد: بر اساس مصوبه دولت در شهریورماه امسال، راه‌اندازی این خدمت به‌عنوان یک ابزار نوین بانکی در دستور کار قرار گرفته و بانک مرکزی نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده است.

وی افزود: کیف پول ایران برای حدود ۹۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی پیش‌بینی شده و قرار است بخشی از یارانه نقدی خانوارها، به‌ویژه خانوار‌های دهک‌های هشتم، نهم و دهم، از آبان‌ماه به این کیف پول منتقل و شارژ شود تا امکان استفاده از آن برای خرید فراهم باشد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به مزایای این طرح گفت: کیف پول ایران می‌تواند در شرایط بروز اختلال در شبکه بانکی یا محدودیت دسترسی به اینترنت نیز به‌عنوان ابزاری برای ارائه خدمات به شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.

نوروزی همچنین درباره سهم حمایت از تولید در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها توضیح داد: بر اساس قانون، ۵۰ درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به پرداخت یارانه‌های نقدی، پوشش‌های بیمه‌ای، تأمین اجتماعی، دارو و سایر حمایت‌ها اختصاص دارد؛ ۳۰ درصد برای کمک به بخش تولید و ۲۰ درصد نیز برای تقویت اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی دولت در نظر گرفته شده است.