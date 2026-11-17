مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو گفت: آمارنامه شیرخشک و غذای ویژه بر اساس اطلاعات حاصل از فرآیند شناسه‌گذاری، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون در پنجره واحد خدمات سازمان غذا و دارو در دسترس کاربران قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید کاظمی با اشاره به فراهم شدن امکان دسترسی به آمارنامه شیرخشک و غذای ویژه اظهار کرد: این آمارنامه با اتکا به اطلاعات حاصل از فرآیند شناسه‌گذاری، امکان دسترسی به داده‌های آماری این حوزه را از سال ۱۴۰۰ تاکنون فراهم می‌کند و کاربران می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را به‌صورت الکترونیکی مشاهده کنند.

وی افزود: کاربران برای مشاهده این آمارنامه می‌توانند به پنجره واحد خدمات سازمان غذا و دارو به نشانی my.fda.gov.ir مراجعه کرده و از طریق منوی «داشبورد عمومی»، اطلاعات آماری فرآورده‌های مذکور را مشاهده کنند.

مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو ادامه داد: ارائه آمارنامه بر مبنای داده‌های حاصل از فرآیند شناسه‌گذاری، دسترسی ساختاریافته به اطلاعات آماری این حوزه را تسهیل می‌کند و امکان بهره‌مندی کاربران از داده‌های موجود را در یک بستر مشخص فراهم می‌سازد.

کاظمی تصریح کرد: دسترسی برخط به این اطلاعات، گامی در مسیر توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، تسهیل دسترسی به داده‌ها و ارتقای شفافیت اطلاعات در حوزه فرآورده‌های شیرخشک و غذای ویژه به شمار می‌رود و مراجعه کاربران به یک بستر مشخص برای مشاهده اطلاعات آماری را امکان‌پذیر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: فراهم شدن این خدمت در پنجره واحد خدمات سازمان غذا و دارو، بخشی از برنامه توسعه خدمات الکترونیکی و حرکت به سمت دسترسی آسان‌تر و نظام‌مندتر به اطلاعات حوزه فرآورده‌های سلامت‌محور است.