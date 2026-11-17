نشست استاندار کرمان با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، در دفتر استانداری کرمان در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ نشست استاندار کرمان با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، در دفتر استانداری کرمان در تهران برگزار شد.

در این نشست، مسائل و موضوعات مختلف شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان به طرح دیدگاه‌ها و مسائل مرتبط با حوزه‌های انتخابیه خود پرداختند.

همچنین با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی استان کرمان، راهکار‌های بهره‌گیری از ظرفیت ارتباطات و تعاملات بین‌المللی برای توسعه اقتصادی، گسترش تجارت خارجی و افزایش مبادلات با کشور‌های مختلف بررسی شد.

در این نشست مقرر شد با همکاری نمایندگان استان، زمینه فعال‌تر شدن اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های اقتصادی فراهم شود و با شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان، فرصت‌های جدیدی برای توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش مبادلات اقتصادی با کشور‌های هدف تعریف و پیگیری شود.