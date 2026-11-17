به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دقایقی پیش آتش‌سوزی در محدوده مجاور بیمارستان نیکان غرب رخ داد. علت دود مشاهده شده در غرب تهران، حریق مختصری بود که در مخزن گازوئیل یک پروژه عمرانی در محدوده بزرگراه همت غرب نرسیده به آزادگان رخ داده بود و ربطی به بیمارستانی که در آن نزدیکی قرار دارد، نداشته است.

سازمان آتش‌نشانی در محل حادثه حضور یافته و این آتش را مهار کردند.

جلال ملکی در تشریح این آتش سوزی گفت: ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح امروز، یک مورد آتش‌سوزی در یک ساختمان در حال ساخت با آدرس بزرگراه همت، به سمت غرب، قبل از آزادگان به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بر این اساس، سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و در محل مشاهده کردند در یک ساختمان سه‌طبقه در حال ساخت که طبقات اول و دوم و همکف کماکان در حال ساخت بودند، اما طبقه سوم پشت‌بامش تقریباً در مراحل پایانی بود.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران افزود: روی پشت‌بام این ساختمان، دو مخزن گازوئیل تقریباً ۵۰۰۰ لیتری و همچنین یک سری لوازم ساختمانی دیگر وجود داشت که این دو مخزن گازوئیل دچار آتش‌سوزی شده بود و دود زیادی به آسمان متصاعد می‌شد.

وی ادامه داد: آتش به لوازم ساختمانی دیگر که در سطح پشت‌بام بود نیز سرایت کرده و آنها را شعله‌ور کرده بود.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران تصریح کرد: آتش‌نشانان سریعاً در محل حاضر شدند و عملیات را آغاز کردند و با مقداری آب و کف موفق شدند خیلی سریع آتش را خاموش کنند.

وی خاطرنشان کرد: محل آتش‌سوزی مجاورتی یک مرکز درمانی بود، ولی هیچ ارتباطی به مرکز درمانی نداشت و هیچ مشکلی برای آنجا ایجاد نکرد و هیچ تداخل و اختلالی در روند خدمت‌رسانی مرکز درمانی ایجاد نشد و کاملاً از آن بخش مجزا بود.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران در پایان گفت: خوشبختانه این حادثه مصدوم و تلفات جانی نداشت و تا دقایقی دیگر آتش‌نشانان محل حادثه را ترک می‌کنند.