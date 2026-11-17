شبکه افق از شنبه ۳۰ آبان، مجموعه نمایشی کوتاه «شیاطین» را در ۱۰ قسمت روی آنتن می‌برد و شبکه آموزش سیما نیز سه‌شنبه ۲۶ آبان، در برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» به بررسی ساختار مغز و ویژگی‌های عصبانی‌شناختی نوجوان می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه نمایشی کوتاه «شیاطین» محصول ۲۰۲۰ ایتالیا، به کارگردانی نیکلاس هیتنر و با بازی پاتریک دمپسی، آلساندرو بورگی و لایا کوستا، در گونه نمایشی و دلهره‌آور، در بستر دنیای بانکداری و معاملات مالی به توطئه‌ای پیچیده برای حفظ برتری دلار آمریکا می‌پردازد.

داستان این مجموعه درباره «ماسیمو روگرو»، معامله‌گر بااستعداد ایتالیایی و رئیس بخش معاملات بانک NYL است که با بهره‌گیری از بحران مالی اروپا، سود هنگفتی برای بانک به دست می‌آورد و با حمایت «دومینیک مورگان»، مدیر ارشد بانک، در آستانه رسیدن به مقام معاون مدیرعامل قرار می‌گیرد.

اما وقوع رسوایی شخصی مربوط به همسر سابق ماسیمو، مسیر حرفه‌ای او را تغییر می‌دهد و دومینیک، رقیبش «ادوارد استوارت» را به این سمت ترجیح می‌دهد.

ماسیمو که به وجود توطئه‌ای پشت این ماجرا مشکوک است، تحقیقات خود را آغاز می‌کند و پس از مرگ ناگهانی و ظاهراً خودکشی ادوارد، به همراه اعضای تیم معاملاتی خود در پی کشف حقیقت می‌رود.

سرنخ‌های به‌دست‌آمده، رویداد‌هایی همچون رسوایی استراوس-کان، جنگ لیبی و بحران کشور‌های آسیب‌پذیر را به یکدیگر مرتبط می‌کند و ماسیمو به تدریج به طرحی پنهان برای تضعیف یورو و حفظ برتری دلار آمریکا در نظام مالی جهان پی می‌برد.

او با دسترسی به پرونده‌های محرمانه و استفاده از ظرفیت تیم معاملاتی خود، فشار مالی بر بانک‌های آلمانیِ همکار دومینیک وارد می‌کند و با برهم زدن نقشه او، زمینه دخالت بانک مرکزی اروپا را فراهم می‌سازد.

همزمان مشخص می‌شود «نینا»، همسر دومینیک، ادوارد را به قتل رسانده و دومینیک نیز برای پنهان کردن این جنایت تلاش کرده است.

در پایان، دومینیک از سمت خود برکنار می‌شود و ماسیمو به عنوان مدیرعامل جدید بانک انتخاب می‌شود.

این مجموعه از شنبه ۳۰ آبان، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش و در ساعت ۱۳:۰۰ روز بعد بازپخش می‌شود.

برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» نیز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ساعت ۱۰ صبح با موضوع «ساختار مغز و ویژگی‌های عصبانی‌شناختی نوجوان» از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

دکتر مرتضوی، کارشناس برنامه، در این قسمت به بررسی ساختار مغز نوجوان و ویژگی‌های عصبی و شناختی این دوره از رشد می‌پردازد. برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» با اجرای گیتی خامنه و به تهیه‌کنندگی ناصر عالمی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.