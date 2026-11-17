فرماندار جویبار از معرفی ۶ واحد شالیکوبی متخلف به تعزیرات حکومتی به دلیل ثبت نکردن اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، محمد مدانلو فرماندار جویبار، با اشاره به افزایش بی‌ضابطه نرخ دستمزد شالیکوبی‌ها، نبود شفافیت در زنجیره تأمین و ثبت نشدن اطلاعات انبار‌ها گفت: در جلسه کارگروه تنظیم بازار، دستور تشکیل کمیته نظارت و بازرسی برای برخورد با تخلفات و صیانت از حقوق کشاورزان و مصرف‌کنندگان صادر شد.

وی افزود: در جریان بازرسی مشترک دستگاه‌های نظارتی، ۶ واحد شالیکوبی به دلیل تخلف در ثبت اطلاعات سامانه جامع انبار‌ها به تعزیرات حکومتی معرفی و برای آنها در مجموع ۹۹ میلیارد ریال جریمه تعیین شد.

فرماندار جویبار با تأکید بر تداوم نظارت‌ها گفت: کنترل موجودی انبارها، جلوگیری از احتکار، تخلیط برنج و واسطه‌گری و همچنین نظارت بر نرخ دستمزد شالیکوبی‌ها باید با جدیت دنبال شود.

مدانلو افزود: ۶۰ واحد شالیکوبی و سورتینگ در جویبار با ظرفیت جذب ۲۰۰ هزار تن شلتوک و اشتغال ۲۱۹ نفر فعالیت دارند و شفافیت عملکرد این واحد‌ها نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار برنج دارد.