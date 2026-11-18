به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر محمود عاطف راد گفت: از سال ۱۴۰۱ که خدمات تشخیصی و درمانی زوجین نابارور در گیلان زیر پوشش بیمه پایه سلامت قرار گرفت، تا امروز، برای درمان ۵ هزار و ۳۹۹ زوج نابارور در استان ۴۸۱ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: ایجاد تعهد بیمه‌ای برای خدمات تخصصی درمان ناباروری شامل IVF، IUI، ICSI، FET، TESE، Micro TESE، PESA، پوشش خدمات مرتبط با جنین اهدایی و رحم اجاره‌ای برای فرد نابارور گیرنده، افزایش تعداد دارو‌های مورد تعهد در حوزه درمان ناباروری از ۱۵ قلم در سال ۱۴۰۰ به ۷۴ قلم در سال جاری، امکان استفاده نـوزاد از بیمه درمـانی مـادر تا ۲۸ روز در موارد بستری، از جمله خدمات به زوج‌های نابارور است.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: رایگان بودن زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی (۹۵ درصد بر عهده بیمه سلامت و بقیه بر عهده دانشگاه علوم پزشکی)، اضافه شدن سوابق و عوارض سزارین برای بارداری حاصل از درمان ناباروری، افزایش سن درمان ناباروری زنان از ۴۵ سال به ۴۹ سال و آقایان متاهل دارای شرایط ناباروری اولیه یا ثانویه بدون لحاظ شرط سنی، حذف محدودیت سونوگرافی زنان باردار در سامانه الکترونیکی با گواهی پزشک و تعهد دارو در صورت تهدید به سقط از جمله دیگر خدمات بیمه سلامت به زوج‌های نابارور است.

دکتر عاطف راد، افزایش تجهیزات مورد تعهد درمان ناباروری از ۲ به ۴۲ قلم، افزایش لیست جراحی‌های مورد تعهد در مراکز جراحی محدود برای نمونه‌برداری از زوجین و دیگر درمان‌های تخصصی، استقرار قوانین مرتبط با بسته‌های خدمات درمان ناباروری در سامانه‌های الکترونیک بیمارستان‌ها و پذیرش تعرفه بخش خصوصی در مراکز درمان خدمات ناباروری خصوصی از دیگر خدمات ارائه شده در این مدت است.

وی گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت شده، در حال حاضر، یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۴۹۳ نفر از جمعیت گیلان معادل ۵۲ درصد، زیر پوشش بیمه سلامت استان قرار دارند.