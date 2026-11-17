به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ حمزه احمدی گفت: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر نگهداری تعداد زیادی لوازم یدکی خودرو فاقد مجوز در یکی از محلات کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار مورد نظر شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سرهنگ احمدی با اشاره به کشف ۲ هزار و ۳۳۵ قطعه انواع لوازم یدکی خودرو فاقد مجوز، ارزش آن‌ها را برابر نظر کارشناسان ۳۵ میلیارد ریال عنوان کرد.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی کرمانشاه از تشکیل پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی خبر داد.