

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد.

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون

با نهایت تأسف و تأثر، خبر ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (قدس سره الشریف) موجب تألم و اندوه فراوان گردید.

بی‌تردید رحلت این مرجع بزرگوار، ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه، جامعه علمی و دینی و عموم ارادتمندان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام است؛ عالمی که عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای معارف اسلامی، ترویج فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام، تربیت شاگردان و پاسداری از حریم دین سپری کرد و با دانش عمیق، تقوای کم‌نظیر و سیره معنوی خویش، منشأ برکات فراوانی برای جهان تشیع بود.

آن فقیه و مرجع عالی‌قدراز پاسداران برجسته شعائر فاطمی بود که همواره بر تعظیم مقام حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علی‌ها و احیای مجالس و معارف فاطمی تأکید داشتند؛ و چه اندوهبار که در ایام شهادت آن بانوی بزرگ اسلام، ندای رحلت ایشان نیز دل‌های مؤمنان و دوستداران اهل‌بیت را داغدار ساخت.

اینجانب این مصیبت جانکاه را به محضر حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و به‌ویژه بیت شریف و خاندان مکرم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات، غفران و رحمت واسعه الهی و حشر با اولیای الهی و حضرات معصومین علیهم‌السلام و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

محمدرضا ناصری

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد