سازمان لیگ در هماهنگی با کمیته داوران، ناظران و داوران هفته پنجم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پنجم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه با برگزاری هفت دیدار در شهر‌های گرگان، تهران (دو مسابقه)، ایزدشهر، یزد، ارومیه و قزوین پیگیری خواهد شد.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال برنامه کامل این دیدار‌ها و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر اعلام کرد:

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

پاس گرگان – چادرملو اردکان

ناظر فنی: مسعود ذوقی، ناظر داوری: حمید راهجردیان، داور اول: کیوان عابدزاده و داور دوم: مرتضی حسن‌علایی



تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

رازین پلیمر – فولاد مبارکه سپاهان

ناظر فنی: مسعود یزدان‌پناه، ناظر داوری: مجید محسنی شوشتری، داور اول: محمدرضا درفش‌کاویان، داور دوم: میلاد عرب اسماعیلی و داور ویدئوچک: احمد افشار



ایزدشهر، سالن شهدا، ساعت ۱۶

تهران بیشه چمستان – استقلال مشهد

ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: اصغر میرزایی، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: نیما یزدان‌پناه و داور ویدئوچک: محمد نیک سرشت



یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – صنعتگران امید

ناظر فنی: حسین پورکاشیان، ناظر داوری: احمد سرمست، داور اول: داود نافعی، داور دوم: سجاد خان‌بابازاده و داور ویدئوچک: مجتبی نعمتی



ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۸

شهرداری ارومیه – طبیعت اسلامشهر

ناظر فنی: احمد دامغانی‌نژاد، ناظر داوری: خلیل یگانه‌مجد، داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: حامد آقابراری و داور ویدئوچک: جواد مرآتی



تهران، سالن پیکانشهر، ساعت ۱۶

پیکان تهران – مس رفسنجان

ناظر فنی: محمد آقایی، ناظر داوری: عل‌اصغر حاج‌کاظمی، داور اول: مهدی نویدی‌نو، داور دوم: میلاد افشار و داور ویدئوچک: مرتضی مشهدی



قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۶

شهروند قزوین – مس سونگون تبریز

ناظر فنی: مسعود قاری، ناظر داوری: محمد ابراهیم‌زاده، داور اول: امید فولادی‌وندا، داور دوم: محمدوحید مهرپور و داور ویدئوچک: مجتبی بیداریان

گفتنی است دیدار مهرگان مازندران و فولاد سیرجان ایرانیان از گروه اول به دلیل حضور نماینده والیبال ایران در رقابت‌های لیگ مردان آسیای مرکزی به زمان دیگری موکول شده است که متعاقبا از سوی سازمان لیگ اعلام خواهد شد.