کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز شرایط جوی و دریایی آرامی برای استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: دریا آرام و برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود.

او افزود: روز‌های جمعه و شنبه ۲۹ و ۳۰ آبان وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز سبب مواج شدن این مناطق دریایی خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی برای تردد ایمن شناور‌ها در نظر گرفته شود و شناور‌های تجاری از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته جاری با کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما، تداوم هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان به ویژه حاجی آباد مورد انتظار است و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در خصوص محصولات کشاورزی و زراعی به کار گرفته شود.