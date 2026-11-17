رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین از دستگیری دو نفر در جریان حفاری غیرمجاز مجدد در منطقه کهنه‌گل این شهر خبر داد و گفت: این افراد پیش‌تر نیز به اتهام حفاری در حریم امامزاده یحیی (ع) دستگیر شده بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا تاجیک گفت:: این افراد ماه گذشته با استفاده از دستگاه فلزیاب، حفاری عمیق و غیرمجاز به عمق حدود ۳۰ متر را در حریم درجه دو بنای تاریخی و مذهبی امامزاده یحیی (ع) انجام داده و به دنبال کشف اشیای تاریخی و عتیقه بودند که در همان مقطع دستگیر شدند.

وی افزود: با دریافت گزارشی درباره فعالیت مشکوک و حفاری مجدد در طبقه همکف یکی از منازل مسکونی منطقه کهنه‌گل ورامین موضوع با اخذ مجوز قضایی در دستور کار پلیس امنیت جنوب‌شرق استان تهران و یگان حفاظت میراث فرهنگی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین ادامه داد: در جریان این عملیات، دو نفر از عوامل حفاری که با فک پلمب محل بار دیگر اقدام به حفاری کرده بودند، حین انجام این کار دستگیر شدند.

تاجیک با اشاره به دستور دادستانی برای بتن‌ریزی چاه ایجادشده بر اثر حفاری غیرمجاز، تصریح کرد: با شکایت رسمی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شده و موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.

وی از همکاری دستگاه قضایی و پلیس در برخورد با حفاری‌های غیرمجاز و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان قدردانی کرد.