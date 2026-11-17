به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، نسیم طاهری گفت: طرح احداث، بازسازی و مرمت ابنیه فنی راه‌ها و پل ۱۱ دهانه روستای زوقزلقان از طرح‌های مهم اجرا شده در شهرستان بجنورد است که با صرف ۳۹ میلیارد و ۵۳۱ میلیون ریال اعتبار و با استفاده از محل طرح نشان دار کردن مالیات و پیگیری مستمر مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، با سرعت بیشتری پیش رفت و حدود شش ماه زودتر از برنامه زمان‌بندی به اتمام رسید و تحویل شد.

وی افزود: این اعتبار از محل یک درصد مالیات وصولی از مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اختصاص یافته است.

طاهری با اشاره به نقش طرح نشان‌دار کردن مالیات در توسعه زیرساخت‌ها بیان کرد: این طرح زمینه هدایت بخشی از درآمد‌های مالیاتی به طرح‌های عمرانی مشخص و اولویت‌دار را فراهم می‌کند و موجب می‌شود مالیات‌های پرداختی مردم در مسیر اجرای طرح‌های مورد نیاز مناطق مختلف هزینه شود.

وی تأکید کرد: پرداخت مالیات علاوه بر یک تکلیف قانونی، مشارکتی مستقیم در توسعه و آبادانی کشور است و منابع حاصل از آن می‌تواند در بهبود راه‌های ارتباطی، ارتقای ایمنی تردد و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای نقش مؤثری داشته باشد.