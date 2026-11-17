به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این کنفرانس، محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، عباس سروش، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرتضی ابراهیمی، رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ و مهدی نکومنش، رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی حضور دارند و سخنرانی می کنند .

بیش از ۶۰۰ متخصص و فعال حوزه پلیمر نیز در این رویداد علمی حضور یافتند تا تازه‌ترین دیدگاه‌ها و دستاورد‌های این حوزه را بررسی کنند.

کاربرد هوش مصنوعی در پلیمر‌ها، پلیمر‌های پیشرفته با ارزش افزوده بالا، اقتصاد چرخشی در پلیمر‌ها، بیو پلیمرها، پلیمر‌های زیست سازگار و مهندسی بافت، پلیمرها، محیط زیست و توسعه پایدار، آلیاژها، کامپوزیت‌های و نانوکامپوزیت‌های پلیمری، سنتز و شناسایی پلیمر‌ها و الیاف، فیلم‌ها و غشا‌های پلیمری از جمله محور‌های این کنفرانس به شمار می‌آید.



هفدهمین سمینار بین‌المللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST ۲۰۲۶) با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران، از (۲۶ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۵) برگزار می‌شود تا آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.



این سمینار همواره تلاش کرده است محیطی برای ارائه پژوهش‌های جدید، بررسی چالش‌های علمی و صنعتی، معرفی فناوری‌های نوین و تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و مراکز پژوهشی فراهم کند.



شانزدهمین دوره این رویداد به میزبانی دانشگاه صنعتی سهند در تبریز برگزار شد. برگزاری دوره‌های متوالی ISPST در شهر‌های مختلف ایران، از تهران و شیراز تا اصفهان و تبریز، نشان‌دهنده نقش این رویداد در پیوند دادن جامعه علمی پلیمر در سطح کشور است.