به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «مهدی چمران» امروز در چهارصد و چهل و هشتمین جلسه شورای شهر تهران در خصوص فعالیت مدارس در روزهای آلوده تصریح کرد: شهرداری جز اینکه حمل و نقل عمومی را گسترش دهد که ترافیک و آلودگی کاهش یابد، اقدام دیگری نمی‌تواند انجام دهد. اینکه برخی امور همچون صدور پروانه الکترونیکی شود از تردد کاسته خواهد شد. به هرشکل در این فصل متاسفانه شاهد آلودگی هستیم.

چمران تاکید کرد: در گذشته جلساتی برگزار و تمام دستگاه‌های اثرگذار دعوت شدند اما در این دوره بر اساس گفته شهردار تهران حتی یک جلسه هم تشکیل نشده است. باید این موضوع بررسی شود که چرا دستورات صادر شده اجرا نشده است؛ البته برخی تکالیف همچون پالایشگاه‌ها، سولفور بالای هزار ppm گازوئیل‌ها به جنگ برمی‌گردد اما امیدواریم به این مسائل پرداخته شود.

وی با اشاره به انتشار سیاهه انتشار، اظهار کرد: جلساتی که در گذشته برگزار می‌شد با تکالیفی همراه بود اما شرایطی پیش آمده که حل برخی معضلات همچون گازوئیل باید در پالایشگاه تهران حل شود که در حال حاضر شدنی نیست.

چمران در رابطه با اختلال دریافت کرایه اتوبوس‌های خطوط عادی و علت اجرای لایحه حمل و نقل رایگان، یادآور شد: فاوا همچون گذشته کار خود را انجام می‌دهد و مشکلی برای تامین بلیط ندارد. رایگان شدن حمل و نقل به دلیل جنگ بود؛ البته در تهران جنگ نداریم و در تنگه هرمز و خلیج فارس شاهد جنگ هستیم. به همین دلیل این لایحه مدت‌دار شد. ممکن است جنگ سالها ادامه یابد؛ چراکه هم ما آماده‌ایم و هم آمریکا کوتاه نمی‌آید. ما حمل و نقل را برای آسایش و آرامش مردم رایگان کردیم.

وی در خصوص نامه‌نگاری شرکت مترو برای دریافت بودجه تامین تجهیزات، خاطرنشان کرد: مترو با پول محدودی که از مردم می گیرد نمی تواند نیاز خود را تامین کند. ما نیمی از بودجه را به حمل و نقل اختصاص دادیم که بخش عمده ای از آن به مترو اختصاص دارد. قاعدتاً مترو باید برای دریافت بودجه نامه‌نگاری کند و روند کار همین است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر توزیع غیراستاندارد مواد شوینده در بازارهای تره‌بار، گفت: استاندارد اعلام شود و شهرداری می‌تواند بر اساس استاندارد توزیع کند. شهرداری تولیدکننده نیست. می‌گویند که توزیع فله‌ای استاندارد نیست؛ می‌توانند استاندارد را اعلام کنند.

وی در مورد وضعیت فعالیت دوربین‌های شهری، تصریح کرد: وجود دوربین‌ها برای حمل و نقل و مسائل امنیتی ضروری است؛ دوربین‌های جدید و درستی نصب شده و اصلاحات آن هم انجام می‌شود.

رئیس شورای شهر همچنین در مورد برج‌سازی در زمین پلیس آگاهی در منطقه ۱۱ تهران یادآور شد: برای بناهای میراث فرهنگی مجوز شورای شهر نیاز نیست و باید از اداره میراث فرهنگی مجوز اخذ شود. سردر شمالی این مجموعه میراث فرهنگی و ثبت ملی است و باید این نهاد در مورد آن نظر دهد. برج‌سازی هم باید در کمیسیون ماده پنج تصویب شود؛ البته اگر به ۱۲ طبقه برسد باید در شورای عالی شهرسازی بررسی شود.

چمران با بیان اینکه پروانه ساخت در سه مرحله صادر می‌شود، گفت: برای سرعت عمل بیشتر صدور پروانه دو مرحله‌ای شد. به هرشکل تاکید ما سهولت در صدور پروانه و کاهش زمان آن است. شهرداری هفته قبل گزارشی ارائه داد و کارهای بسیار خوبی انجام داده بود که امیدواریم عملیاتی شود. امیدواریم تمام مراحل صدور پروانه برخط باشد تا بتوان به سرعت پروانه صادر کرد. خوشبختانه شهرداری در برنامه‌ای که پیش بینی کرده به نقطه خوبی رسیده است. اگر در کمتر از دو ماه به نتیجه برسد اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. سندی برای مناسب‌سازی بهتر فضا‌های شهری تهران

در ادامه نشست شورای شهر، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضرورت تصویب سند مناسب سازی فضا‌های شهری تهران برای دسترسی پذیری تمام شهروندان، گفت: این سند کامل و جامع است و می‌تواند چارچوب یکپارچه‌ای برای دستگاه‌ها مشخص کند.

زهرا شمس احسان در خصوص ضرورت تصویب سند مناسب سازی فضا‌های شهری تهران برای دسترسی پذیری تمام شهروندان، اظهار کرد: این سند کامل و جامع است و می‌تواند چارچوب یکپارچه‌ای برای دستگاه‌ها مشخص کند، تا زمانی که این مصوبه بین دستگاه‌ها در گردش باشد، به درستی اجرا نمی‌شود و شورا نمی‌تواند بر آن نظارت کند.

وی ادامه داد: این سند برای اداره کل تدوین مقررات ارسال و سپس به شورای شهر تهران ارسال می‌شود و پس از تصویب، میزان تخصیص اعتبار و دستگاه‌های مسئول در آن گنجانده می‌شود. تقدیر از پویش نهال امید در پایتخت

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به ترویج روحیه مقاومت و ایستادگی بین نوجوانان و جوانان، گفت: پویش نهال امید در پایتخت برنامه بسیاری خوبی توسط شهرداری و سپاه تهران بود.

پرویز سروری با اشاره به اجرای پویش نهال امید، اظهار کرد: بنده از اجرای پویش نهال امید در پایتخت لذت بردم و از سپاه تهران و شهرداری تقدیر می‌کنم. اقدام بسیار خوبی صورت گرفت.

وی با اشاره به برنامه جان فدا و نهال امید نشان می‌دهد که تاب آوری ملت در کنار عملیات نظامی جوابگو است، یادآور شد: به نظر می‌رسد سپاه تصمیم گرفته تا زمان ظهور امام زمان (عج) این پویش را ادامه دهد.

سروری با تأکید بر ترویج روحیه مقاومت و ایستادگی بین نوجوانان و جوانان، خاطرنشان کرد: در این پویش، نهال‌ها با پلاک یادبود غرس می‌شود و هر بوستان سرشار از نام و یاد شهدا خواهد بود. هیچ قله‌ای برای جوان ایرانی فتح نشدنی نیست

همچنین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پیروزی‌های متعدد تیم کشتی ایران گفت: وقتی مدیریت جهادی و اراده به کار گرفته شود هیچ قله‌ای برای جوان ایرانی فتح نشدنی نیست.

احمد صادقی امروز در نشست شورای شهر با اشاره به پیروزی‌های متعدد تیم کشتی ایران، اظهار کرد: ما برای تبریک به علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در این فدارسیون حضور یافتیم. علیرضا دبیر مدیری بود که روزی در شورا نماینده مردم بود و از پهلوانان شهر است.

وی افزود: در بازدید‌های چند ماه گذشته دیدیم که بخشی از فدراسیون فضایی خاکی و استفاده نشده بود، اما امروز سالن‌هایی مدرن و با تجهیزات شکل گرفته بود. دانش، فناوری، معماری ایرانی و هنر اسلامی و روحیه جهادی در این فضا‌ها دیده می‌شد.

صادقی با بیان اینکه نامگذاری سالن‌ها و بخش‌های مختلف به نام شهدا اقدام تبلیغاتی نبود، تصریح کرد: در این سالن‌ها اراده، غیرت، جوانمردی و عشق به ایران پرورش پیدا می‌کند و یک مکتب قهرمان پروری در این فضا شکل گرفته است.

وی ادامه داد: وقتی نام مدیریت هیئتی می‌آید به شکل دیگری با آن برخورد می‌کنند. اگر مدیریت هیئتی یعنی اخلاص در عمل، مسئولیت پذیری و مقدم دانستن منافع عمومی به منافع شخصی، چنین مدیریتی پیشرو محسوب می‌شود.

صادقی با بیان اینکه آنچه در فدارسیون مشاهده کردیم در افتخارآفرینی‌های کشتی گیران در میادین بین المللی خود را نشان داد، یادآور شد: باید از خودمان بپرسیم که چرا چنین روحیه‌ای در دیگر بخش‌های مدیریت کشور دیده نشود؟

وی اضافه کرد: این ملت در دفاع مقدس و در برابر تحریم‌ها ایستاد و در عرصه ورزش بار‌ها نام ایران را بر بلندای جهان نشاند. چرا باید این جوانان در بی عملی مدیران گرفتار شوند. ما به مدیرانی نیاز داریم که به جای گرفتاری در حاشیه‌ها میدان عمل را انتخاب کنند.

صادقی همچنین تصریح کرد: از دانشگاه‌ها و نهاد‌ها می‌خواهیم تجربه موفقیت فدراسیون کشتی و مدیریت جهادی، هیئتی و رویکرد تخصصی آن را بررسی کند و از آن الگوگیری کند. کشور برای پیشرفت بیش از مدیران صاحب عنوان به مدیران صاحب عمل نیاز دارد.

وی یادآور شد: وقتی مدیریت جهادی و اراده به کار گرفته شود هیچ قله‌ای برای جوان ایرانی فتح نشدنی نیست.