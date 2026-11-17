به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: در سازوکار جدید، دانشجو خریدار مستقیم غذاست و دانشگاه به جای ایفای نقش خریدار و پیمانکارسپار، مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت و پشتیبانی از طریق پرداخت یارانه را بر عهده دارد.

مهندس رضا حجتی سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های منطقه یک کشور که به میزبانی این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه ارائه غذای دانشجویی گفت: مسئله اصلی در مدیریت تغذیه دانشگاه‌ها، انتخاب الگویی است که ضمن حفظ کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی به نیاز دانشجویان، امکان مدیریت صحیح منابع مالی را نیز فراهم کند.

وی با اشاره به تجربه ارائه خدمات تغذیه در دانشگاه‌های دیگر کشور‌ها گفت: در بسیاری از کشورها، غذای دانشگاهی از طریق رستوران‌ها و غذاخوری‌های مستقر در دانشگاه ارائه می‌شود و دانشجویان، کارکنان و سایر مراجعه‌کنندگان می‌توانند از این مراکز استفاده کنند. در چنین الگویی، دانشجویانی که مشمول بورس یا یارانه هستند، حمایت مالی مربوط را دریافت می‌کنند.

مهندس حجتی با بیان اینکه طی حدود چهار دهه، شیوه توزیع روزانه غذا در دانشگاه‌های کشور گسترش یافته و به یک انتظار تثبیت‌شده تبدیل شده است، افزود: نمی‌توان در مدیریت این حوزه صرفاً به حداقل‌ها اکتفا کرد؛ بلکه باید به دنبال راهکار بهینه‌ای بود که هم خدمات دانشگاهی به شکل مناسب ارائه شود و هم منابع مالی به‌درستی مدیریت شود.

تغییر سازوکار پرداخت یارانه؛ دانشجو خریدار مستقیم غذا است

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان با تشریح روند تغییر نظام پرداخت یارانه تغذیه افزود: در الگوی اولیه قرار بود اعتبار تغذیه در اختیار دانشجویان واجد شرایط قرار گیرد تا بتوانند از رستوران‌ها و غذاخوری‌های داخل یا اطراف دانشگاه استفاده کنند، اما این طرح به دلایلی از جمله عدم پذیرش از سوی دانشجویان متوقف شد و در حال حاضر اجرای آن دنبال نمی‌شود.

وی گفت: با این حال، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ بر پرداخت کمک‌هزینه به ذی‌نفع اصلی تأکید شده است. در مذاکرات انجام‌شده با سازمان برنامه و بودجه نیز بر این موضوع تأکید شد که دانشجو بهره‌بردار نهایی حمایت تغذیه‌ای باشد و سازوکار پرداخت به نحوی تنظیم شود که تأمین‌کننده غذا نیز متناسب با این الگو فعالیت کند.

مهندس حجتی با تأکید بر اینکه تغییرات جدید به معنای تغییر در روند رزرو و دریافت غذا از سوی دانشجویان نیست، گفت: سامانه‌های تغذیه دانشگاه‌ها و فرایند رزرو و دریافت غذا در این سامانه‌ها تغییری نکرده است؛ آنچه تغییر کرده، نظام پرداخت و نحوه تنظیم رابطه مالی میان دانشگاه، دانشجو و تأمین‌کننده غذا است.

وی افزود: در روش پیشین، دانشگاه اعتبار دولتی دریافت می‌کرد و با استفاده از آن، غذا را از پیمانکار خریداری و در اختیار دانشجو قرار می‌داد. از آنجا که دانشگاه یک دستگاه دولتی است، برای خرید غذا باید ضوابط مالی و معاملاتی، از جمله برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار را رعایت می‌کرد.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: در این فرایند، دانشگاه علاوه بر مسئولیت خرید غذا، در قبال قرارداد پیمانکاری و موضوعاتی مانند بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، دریافت فاکتور و ثبت اسناد مالی نیز مسئولیت داشت.

مهندس حجتی با بیان اینکه در الگوی جدید، تأمین‌کننده غذا در قالب قرارداد اجازه بهره‌برداری از فضای مربوط فعالیت می‌کند، توضیح داد: در این سازوکار، دانشجو خریدار مستقیم غذاست و دولت سه مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری، نظارت بر عملکرد و پشتیبانی را بر عهده دارد. یارانه‌ای که به دانشجو اختصاص می‌یابد نیز بخشی از همین حمایت و پشتیبانی است.

وی تأکید کرد: دانشگاه‌ها نباید همچنان با تصور الگوی قبلی، خود را ملزم به انعقاد قرارداد پیمانکاری بدانند. در سازوکار جدید، تأمین‌کننده غذا مسئولیت امور مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی خود را بر عهده دارد و دانشگاه نباید در جایگاه نماینده این دستگاه‌ها قرار گیرد.

لزوم اتصال سامانه‌های تغذیه دانشگاه‌ها به سامانه مرکزی صندوق

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان، شفافیت مالی و ثبت دقیق اطلاعات مربوط به یارانه پرداختی به هر دانشجو را از الزامات اجرای سازوکار جدید دانست و گفت: باید مشخص باشد چه دانشجویی، با چه شرایطی و به چه میزان از یارانه تغذیه استفاده می‌کند. برای تحقق این هدف، لازم است سامانه‌های تغذیه دانشگاه‌ها به سامانه مرکزی صندوق متصل شوند و اطلاعات مربوط به مصرف یارانه به‌صورت منظم در اختیار این سامانه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت انتقال وجوه مربوط به شارژ کیف پول یا خرید غذا به حساب تعیین‌شده نزد بانک مرکزی، از دانشگاه‌ها خواست این حساب را به سامانه‌های تغذیه خود متصل کنند.

مهندس حجتی با تأکید بر اینکه وجوه مربوط به خرید غذا باید از مسیر تعیین‌شده عبور کند، افزود: اتصال حساب‌ها به سامانه‌های تغذیه، امکان نظارت دقیق‌تر بر گردش مالی و شفافیت در نحوه دریافت و پرداخت وجوه را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به مشکلاتی که در مقطعی برای درگاه‌های پرداخت بانکی ایجاد شده بود، گفت: صندوق برای رفع این مشکلات با بانک مرکزی مذاکره و پیگیری‌های لازم را انجام داد و بخشی از محدودیت‌های ایجادشده برطرف شد.

ثبت میزان یارانه دریافتی هر دانشجو و بررسی مغایرت‌ها

مهندس حجتی با بیان اینکه هدف از اتصال سامانه‌ها صرفاً کنترل هزینه‌های دانشگاه‌ها نیست، اظهار کرد: مسئله مهم این است که مشخص شود یارانه پرداخت‌شده به هر دانشجو دقیقاً به چه کسی تعلق گرفته و چه میزان از منابع عمومی برای حمایت از او هزینه شده است.

وی افزود: در شیوه پیشین، اطلاعات مربوط به میزان یارانه دریافتی هر دانشجو به شکل متمرکز و قابل ردیابی ثبت نمی‌شد، در حالی که در سازوکار جدید باید اطلاعات مربوط به مصرف غذا و میزان حمایت اختصاص‌یافته به دانشجویان به‌صورت منظم در سامانه مرکزی ثبت شود.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان با تأکید بر ضرورت ارسال منظم اطلاعات از سوی دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها باید داده‌های سامانه‌های تغذیه خود را در بازه زمانی تعیین‌شده به سامانه مرکزی منتقل کنند تا امکان پردازش و بررسی مستمر اطلاعات فراهم شود.

وی با اشاره به وجود برخی مغایرت‌ها در اطلاعات ارسالی دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: لازم است اطلاعات مربوط به میزان استفاده دانشجویان از غذا بررسی شود تا مشخص باشد یارانه به افراد واجد شرایط اختصاص یافته است. در صورت مشاهده مغایرت نیز موضوع به دانشگاه اعلام می‌شود تا بررسی و اصلاح شود.

حجتی گفت: وجود مغایرت در اطلاعات به معنای توقف پرداخت‌ها نیست و صندوق حتی در صورت مشاهده موارد مغایر، پرداخت را متوقف نمی‌کند؛ بلکه موارد را به دانشگاه اعلام می‌کند تا اصلاحات لازم انجام شود.

تعیین سهم مشارکت دانشجو بر اساس شرایط تحصیلی

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به گروه‌بندی دانشجویان مشمول یارانه تغذیه گفت: میزان حمایت دولت و سهم مشارکت دانشجو بر اساس شرایط تحصیلی و وضعیت مشمولیت او تعیین می‌شود.

وی گفت: برای دانشجویان روزانه‌ای که در سنوات مجاز تحصیل می‌کنند، ۹۰ درصد هزینه غذا از محل یارانه و ۱۰ درصد از سوی دانشجو تأمین می‌شود. برای برخی گروه‌های دیگر، از جمله دانشجویانی که از سنوات مجاز عبور کرده‌اند، سهم مشارکت دانشجو افزایش می‌یابد و میزان یارانه به‌صورت پلکانی کاهش پیدا می‌کند.

آمادگی صندوق برای بررسی مجدد قیمت غذای دانشجویی

مهندس حجتی با اشاره به دغدغه دانشگاه‌ها درباره افزایش هزینه‌های تأمین غذا و ضرورت تناسب قیمت‌ها با شرایط تورمی کشور گفت: قیمت‌های فعلی با بررسی هزینه‌های غذا و دریافت اطلاعات از خود دانشگاه‌ها تعیین شده است؛ با این حال، اگر دانشگاه‌ها معتقدند افزایش هزینه‌ها و شتاب تورمی اخیر، بازنگری در قیمت‌ها را ضروری کرده است، صندوق آمادگی بررسی مجدد این موضوع را دارد.

وی از معاونان دانشجویی دانشگاه‌های منطقه یک خواست سه نماینده برای حضور در جلسات کارشناسی با صندوق رفاه دانشجویان و سازمان امور دانشجویان معرفی کنند تا هزینه‌های تأمین غذا و نحوه قیمت‌گذاری با مشارکت دانشگاه‌ها دوباره بررسی شود.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان با تأکید بر ضرورت تأمین منافع همه طرف‌های این فرایند گفت: هدف باید شکل‌گیری یک رابطه برد ـ برد باشد؛ تأمین‌کننده غذا نباید متحمل زیان شود و در عین حال نباید سود غیرمتعارف کسب کند. از سوی دیگر، دانشجو نیز باید بتواند غذای مناسب با کیفیت قابل قبول دریافت کند.

وی گفت: در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، موضوع اعتبارات تغذیه مطرح شده و بر اساس اظهارات مطرح‌شده در آن جلسه، رئیس‌جمهور بر ضرورت تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه تغذیه تأکید کرده است.