پویش مردمی کتاب «مرد ابدی» با همراهی نویسندگان، پژوهشگران و چهره‌های سینما و تلویزیون همراه شده است؛ چهره‌هایی که هرکدام از زاویه‌ای به زندگی و شخصیت شهید حسن طهرانی‌مقدم و اهمیت روایت تلاش‌های او پرداخته‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حمید حسام، نویسنده، مجموعه سه‌جلدی «مرد ابدی» را روایتی موفق از ناگفته‌های صنعت موشکی ایران دانست و با اشاره به گستردگی پژوهش این اثر گفت: ۱۸۰ راوی و ۵۰۰ ساعت مصاحبه در شکل‌گیری این مجموعه نقش داشته‌اند؛ روایتی که می‌تواند زمینه‌ساز تولید آثار ادبی، سینمایی و مستند درباره این شخصیت‌ها باشد.

گلعلی بابایی، نویسنده و پژوهشگر، نیز «مرد ابدی» را منبعی جامع برای شناخت شهدای صنعت موشکی ایران دانست و بر ضرورت معرفی مردانی تأکید کرد که مسیر شکل‌گیری و پیشرفت این صنعت را آغاز کردند.

حبیب احمدزاده، نویسنده و کارگردان، با پیوستن به این پویش، بر معرفی ابعاد کمترشناخته‌شده شخصیت شهید طهرانی‌مقدم تأکید کرد و خواستار تداوم این حرکت فرهنگی در طول سال شد.

در میان هنرمندان سینما و تلویزیون نیز مهران رجبی، رضا ایرانمنش و مهدی فقیه به این پویش پیوستند.

مهران رجبی با اشاره به تلاش افرادی که زمینه‌ساز توانمندی‌های امروز کشور شدند، بر ضرورت آشنایی نسل جوان با مسیر شکل‌گیری این دستاورد‌ها تأکید کرد.

رضا ایرانمنش نیز با یادآوری خاطرات همراهی خود با شهید قاسم سلیمانی و آشنایی با شهید طهرانی‌مقدم، بر اهمیت ثبت و انتقال خاطرات فرماندهان دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید کرد.

مهدی فقیه هم اخلاص را از ویژگی‌های برجسته شهید طهرانی‌مقدم دانست و یادآور شد شناخت این شهید نباید تنها به دستاورد‌های فنی و نظامی محدود بماند و ابعاد انسانی و اعتقادی زندگی او نیز باید روایت شود.

پویش مردمی کتاب «مرد ابدی» با شعار «موشک تمام قصه نبود» از ۱۶ تا ۳۰ آبان برگزار شده است؛ حرکتی برای معرفی وجوه مختلف زندگی شهید حسن طهرانی‌مقدم و آشنایی بیشتر مخاطبان با مردی که نامش با شکل‌گیری صنعت موشکی ایران گره خورده است.