

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه علامه، در پی انتشار مطالبی در برخی صفحات و کانال‌های غیررسمی و ناشناس درباره یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و طرح ادعا‌هایی پیرامون وقوع تعرض در فضای آزمایشگاهی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، به اطلاع جامعه دانشگاهی می‌رساند:

«از نخستین مراحل انتشار این مطالب، بررسی ادعا‌های مطرح‌شده از طریق حراست و دیگر مراجع مسئول آغاز شد. دانشگاه علامه طباطبائی، با استناد به نتایج بررسی‌های انجام‌شده، انتساب اتهامات مطرح‌شده را تکذیب می‌کند. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که عضو هیئت علمی مورد اشاره، از نظر رشته تخصصی و دروس تدریسی، هیچ ارتباطی با فعالیت‌های آزمایشگاهی نداشته و انتساب مطرح‌شده اساساً با واقعیت فعالیت حرفه‌ای و دانشگاهی ایشان ارتباطی ندارد. همچنین، برخلاف ادعای مطرح‌شده، آزمایشگاه مورد اشاره هیچ‌گاه تعطیل نبوده و فعالیت‌های جاری آن وقفه‌ای نداشته است. افزون بر این، تاکنون شکایتی در این خصوص به مراجع رسمی دانشگاه ارائه نشده است؛ طبعاً در صورت وصول هرگونه شکایت، دانشگاه خود را موظف به رسیدگی سریع و مسئولانه به آن می‌دانست و می‌داند.

از این رو، انتشار اتهامات اخلاقی علیه اشخاص، بدون ارائه مستندات قابل بررسی و فارغ از انگیزه‌ها و زمینه‌های احتمالی انتشار آن، امری مغایر با اصول اخلاق حرفه‌ای، انصاف رسانه‌ای و حرمت اشخاص است. چنین رویکردی، به‌ویژه در محیط دانشگاهی که بر بنیانی از پایبندی به اصول اخلاقی، قضاوت منطقی و خردورزانه و مسئولیت‌پذیری علمی استوار است، پذیرفتنی نیست؛ لذا دانشگاه علامه طباطبائی در راستای صیانت از مرجعیت علمی استادان، به‌عنوان یکی از عالی‌ترین گروه‌های مرجع و مورد اعتماد جامعه، حفظ حرمت نهاد دانشگاه و تأمین آرامش خاطر خانواده دانشگاهی، اقدامات لازم برای شناسایی منابع انتشار این اتهامات را آغاز کرده است.

در عین حال، از آنجا که دانشجویان سرمایه‌های اصلی دانشگاه هستند، فراهم‌آوردن محیطی آرام و امن برای رشد، توسعه و تعالی همه‌جانبه آنان از رسالت‌های اصلی دانشگاه به شمار می‌رود. از این رو، دانشگاه بر خود فرض می‌داند که هرگونه ادعا درباره تضییع حقوق دانشجویان در هر سطح و وجهی که باشد را در اسرع وقت و با جدیت پیگیری کند.»

روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی