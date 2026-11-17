مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد، رونمایی از آثار نویسندگان و مؤلفان بومی را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی استان و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رفیعی در آیین رونمایی از کتاب زندان شیشه‌ای اثر محمد منشیزاده که در حاشیه نمایشگاه کتاب یزد برگزار شد، با اشاره به اهمیت معرفی آثار تازه منتشرشده اظهار داشت: برگزاری برنامه‌های رونمایی کتاب، زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با آثار نویسندگان و مؤلفان استان را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از نویسندگان بومی افزود: توجه به تولیدات مکتوب و فراهم کردن فرصت معرفی آثار مؤلفان، نقش مهمی در تقویت جریان فرهنگی و گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد همچنین بر نقش کتابخانه‌های عمومی در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و آشنایی اقشار مختلف جامعه با کتاب و آثار تازه انتشار یافته تأکید کرد.

در این مراسم، کتاب زندان شیشه‌ای نوشته محمد منشیزاده که از سوی انتشارات پارسیان البرز در ۱۳۷ صفحه منتشر شده است، رونمایی شد.

این کتاب با موضوع فضای مجازی، استفاده از اینترنت و آسیب‌ها و خطرات ناشی از استفاده نادرست از این فضا، مخاطبان را به تأمل درباره فرصت‌ها و تهدید‌های دنیای دیجیتال دعوت می‌کند.

گفتنی است همزمان با هفته کتاب، پنج عنوان کتاب از آثار نویسندگان و مؤلفان یزدی در استان رونمایی می‌شود و نمایشگاه کتاب یزد نیز با عرضه حدود ۱۰۰ هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف، میزبان علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی است.