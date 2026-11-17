به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه از آمادگی مدیریت شهری برای میزبانی شایسته از بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی خبر داد و گفت: ۵۰۰ پیرغلام و خادم حسینی از سراسر کشور و مهمانان خارجی در این رویداد حضور خواهند داشت.

مهدی حداد با اشاره به برگزاری بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در ارومیه، اظهار کرد: این رویداد از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی و آیینی آذربایجان‌غربی در سطح ملی و بین‌المللی است.

وی افزود: در این اجلاس بیش از ۵۰۰ مهمان داخلی و خارجی حضور خواهند داشت و نمایندگانی از استان‌های مختلف کشور در کنار مهمانان بین‌المللی، در این اجلاس شرکت می‌کنند.

حداد با اشاره به حضور مهمانان خارجی در این رویداد، گفت: پیرغلامان و خادمان حسینی از ۳۰ استان و ۱۰ کشور مختلف از جمله عراق، لبنان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، کنیا و هند در این اجلاس حضور دارند و این حضور، ظرفیت مناسبی برای تقویت تعاملات فرهنگی و معرفی فرهنگ عاشورایی و آیین‌های حسینی ایران در عرصه بین‌المللی فراهم می‌کند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ادامه داد: مدیریت شهری ارومیه در حوزه فضاسازی، اطلاع‌رسانی، پشتیبانی و تشریفات اقدامات گسترده‌ای را برای آماده‌سازی شهر در دستور کار قرار داده است و تلاش می‌کنیم سیمای شهر متناسب با شأن این رویداد بین‌المللی آماده شود.

وی با اشاره به فضاسازی انجام‌شده در بیش از ۵۰ نقطه از شهر ارومیه، خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف ایجاد حال‌وهوای متناسب با اجلاس و معرفی هرچه بهتر این رویداد به شهروندان و مهمانان انجام شده و در روز‌های آینده نیز برنامه‌های اطلاع‌رسانی و محیطی ادامه خواهد داشت.

حداد با بیان اینکه این اجلاس تنها به مراسم اصلی محدود نمی‌شود، گفت: برای مهمانان برنامه‌های فرهنگی و آیینی متنوعی از جمله شعرخوانی، روضه‌خوانی، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های میدانی پیش‌بینی شده است و همچنین بازدید از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ارومیه، دیدار با خانواده‌های شهدا و برگزاری برخی آیین‌های حسینی از دیگر برنامه‌های این رویداد خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: شهرداری ارومیه و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود تلاش دارند زمینه برگزاری باشکوه این اجلاس و میزبانی شایسته از پیرغلامان و خادمان حسینی را فراهم کنند تا ارومیه در این رویداد، تصویری درخور از فرهنگ حسینی، مهمان‌نوازی و ظرفیت‌های فرهنگی خود ارائه دهد.