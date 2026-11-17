رئیس اداره تربیت‌بدنی اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان گفت: بازی‌های بومی و محلی با هدف احیای سنت‌های بومی و ترویج فرهنگ بازی‌های محلی در مدارس عشایری استان و با مشارکت دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهرداد شاکرمی گفت: از هفته اول آذرماه امسال، بازی‌های بومی و محلی در مدارس عشایری استان اجرا می‌شود و همه دانش‌آموزان در این برنامه مشارکت خواهند داشت.

وی، ایجاد شور و نشاط و مرور بازی‌های سنتی و قدیمی در بین نوجوانان را از مهم‌ترین اهداف این برنامه عنوان کرد.

رئیس اداره تربیت‌بدنی اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان تصریح کرد: بازی‌های بومی و محلی فرصتی است تا فرهنگ و اصالت یک دیار و منطقه حفظ و به نسل‌های بعد منتقل شود.

شاکرمی از برگزاری مسابقات جام شهدای مدرسه میناب نیز خبر داد و گفت: همزمان با هفته بسیج قرار است این مسابقات با حضور دانش‌آموزان در مدارس استان برگزار شود.

وی افزود: این مسابقات در قالب چند رشته برنامه‌ریزی شده که به مدت یک هفته ادامه دارد و در پایان از نفرات برتر تجلیل خواهد شد.