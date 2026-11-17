به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی از اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی در حوزه مهارت‌های امدادی در هزار و ۸۱ مدرسه استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۳۲ هزار و ۴۳۰ دانش‌آموز در مدارس خراسان جنوبی از آموزش‌های امدادی و آمادگی در برابر حوادث بهره‌مند شده‌اند.

صحرایی گفت: طرح «ماهر» با رویکرد توانمندسازی دانش‌آموزان و آشنایی آنان با اصول اولیه امداد و کمک‌های اولیه اجرا می‌شود تا کودکان بتوانند در شرایط اضطراری، ضمن حفظ خونسردی، اقدامات صحیح و متناسب با شرایط را انجام دهند.

وی با تأکید بر تداوم برنامه‌های آموزشی هلال‌احمر در مدارس استان، افزود: توسعه آموزش‌های همگانی و تقویت توانمندی نسل آینده از اولویت‌های حوزه جوانان جمعیت هلال‌احمر است و اجرای طرح ماهر گامی در مسیر تربیت دانش‌آموزانی آگاه، مسئولیت‌پذیر و توانمند در مواجهه با شرایط اضطراری به شمار می‌رود.