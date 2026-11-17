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معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی گفت: بیش از ۳۲ هزار دانش آموز در طرح ماهر آموزشهای مهارتی امدادی را فراگرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی از اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی در حوزه مهارتهای امدادی در هزار و ۸۱ مدرسه استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۳۲ هزار و ۴۳۰ دانشآموز در مدارس خراسان جنوبی از آموزشهای امدادی و آمادگی در برابر حوادث بهرهمند شدهاند.
صحرایی گفت: طرح «ماهر» با رویکرد توانمندسازی دانشآموزان و آشنایی آنان با اصول اولیه امداد و کمکهای اولیه اجرا میشود تا کودکان بتوانند در شرایط اضطراری، ضمن حفظ خونسردی، اقدامات صحیح و متناسب با شرایط را انجام دهند.
وی با تأکید بر تداوم برنامههای آموزشی هلالاحمر در مدارس استان، افزود: توسعه آموزشهای همگانی و تقویت توانمندی نسل آینده از اولویتهای حوزه جوانان جمعیت هلالاحمر است و اجرای طرح ماهر گامی در مسیر تربیت دانشآموزانی آگاه، مسئولیتپذیر و توانمند در مواجهه با شرایط اضطراری به شمار میرود.