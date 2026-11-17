رئیس قوه قضائیه با صدور پیامی، رحلت آیت‌الله العظمی حاج حسین وحید خراسانی را تسلیت گفت و ایشان را از استوانه‌های حوزه علمیه قم و از برجستگان علمی و عملی آن حوزه و در خصایل علمی، دقت نظر و مناقب اخلاقی، اسوه حسنه دوران دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در متن این پیام آمده است: عالم بزرگ، فقیه نام‌آور، مرجع تقلید عظیم‌الشأن، حضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) پس از عمری مشحون از حسنات، دار فانی را وداع گفتند. ایشان از استوانه‌های حوزه علمیه قم و از برجستگان علمی و عملی در آن حوزه مبارک بودند. ایضاً آن مرجع فقید در خصایل علمی، دقت نظر و مناقب اخلاقی، اسوه حسنه دوران بودند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای نوشت: در سوگ فقیهی نشسته‌ایم که عمری را در پناه قرآن و اهل‌بیت (ع) زیست و دفتر فقاهت را به عطر فاطمی متبرک ساخت. نام بزرگ آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی پیوندی ناگسستنی با احیای امر عزاداری و تعطیلی یوم‌الشهادت زهرای اطهر (س) دارد؛ حرکتی تاریخی که تا ابد سند افتخار و خلوص ایشان خواهد ماند.

اینجانب این مصیبت بزرگ را به حضرت بقیه‌الله ارواحنافداه و رهبری معظم انقلاب و به مراجع عظام و علمای اعلام و فضلاء و طلاب حوزه مبارکه و به عموم ملت ایران تسلیت می‌گویم. همچنین به خاندان مکرم و دیگر بازماندگان و منسوبان ایشان، بویژه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، عرض تسلیت کرده، تسلا و صبر آنان را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.