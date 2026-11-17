به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، در پویش نهال امید و برای زنده نگه داشتن سنت امام شهید انقلاب (قدس)، بیش از ۴ میلیون اصله نهال با محوریت مردم کاشته خواهد شد.

فرمانده بسیج سازندگی استان در این مراسم گفت: تاکنون در ۲۵۰ هکتار از اراضی شهرستان‌های آبیک، قزوین و تاکستان بذر نهال کاشته شده است.

سرهنگ صادق پور افزود: بسیج سازندگی بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای کاشت نهال اختصاص داده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هم گفت: در طرح مردمی کاشت نهال از ظرفیت اصناف و مردم استفاده خواهیم کرد و بسیاری از گروه‌های علاقمند به طبیعت برای اجرای این طرح اعلام همکاری کرده‌اند.

آزیتا اسدی افزود: تمام اراضی استان متناسب با شرایط اقلیمی خود، برای اجرای این طرح مد نظر قرار گرفته شده است؛ از جمله در نزدیکی سد نهب پیشنهاد ایجاد پارک جنگلی ارائه شده است.

از سازمان‌های مردم‌نهاد تا آموزش گام‌به گام مردم و نهاد‌ها

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: هماهنگی بین سپاه، بسیج سازندگی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه عمران و آبادانی استان را فراهم می‌کند.

جوا حق لطفی با اشاره به ثبت ۵۷۰ سازمان مردم‌نهاد و فعالیت تنها ۱۴ سازمان افزود: فرهنگ‌سازی در موضوع محیط زیست بسیار اهمیت دارد و در این زمینه نیازمند کمک رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد هستیم.

وی خواستار انتخاب تعدادی روستا برای کاشت هدفمند نهال‌های دارای پلاک و نشانه شد و اضافه کرد: این موضوع می‌تواند زمینه رقابت سالم برای عمران و آبادانی روستا‌ها را فراهم کند.

معاون استاندار بر بذرکاشی و کاشت نهال در مناطق مستعد سیلاب، استفاده از پساب برای آبیاری نهال‌ها و همچنین آموزش افراد به ویژه در ادارات برای کاشت و نگهداشت نهال تاکید کرد.

همه پای کار پویش کاشت نهال

جانشین فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان گفت: یکی از افتخارات بسیج این است که در مواقع لزوم و فراتر از آن، حضور پررنگ داشته و مسائل فرهنگی، بهداشت عمومی و اجتماعی را در اولویت کار خود قرار داده است.

سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی افزود: در مکان یابی کاشت درخت‌ها و نحوه آبیاری آنها، باید دقت لازم به کار گرفته شود چراکه کاشت نهال، صرفا رفع تکلیف نیست.

صدیقه ربیعی مدیرکل امور روستایی استانداری هم گفت: ظرفیت‌های خوبی در روستا‌ها به ویژه مقاصد گردشگری وجود دارد که باید به طور نظام‌مند مورد استفاده قرار گیرند.

اکرم نجفی امور کل اجتماعی استانداری گفت: با مدیریت محله محور، کل استان به ۳۹۰ بلوک تقسیم شده که در اجرای این پویش، آموزش دیده و وارد عمل می‌شوند.