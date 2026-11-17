سخنگوی صنعت آب با رد قاطع گزارش اخیر نیویورک‌تایمز مبنی بر ارتباط زیرساخت‌های آبی ایران با اهداف نظامی، این مطالب را فرضیاتی اثبات‌نشده، نادرست و زمینه‌سازی برای تعرض به زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی کشور و حتی جنایت جنگی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب و معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران با رد قاطع گزارش اخیر نیویورک‌تایمز گفت: آنچه منتشر شده به جای آنکه گزارشی مستند باشد، سرتاسر فرضیه‌پردازی است و به اذعان خود گزارش در حد گمانه‌زنی باقی می‌ماند. شایسته نیست رسانه‌ای که خود را دارای اعتبار بین‌المللی می‌داند، یک ادعای اثبات‌نشده را در قامت گزارش خبری بنشاند و زمینه تکثیر ادعا‌های نادرست را فراهم کند.

وی با اشاره به منطق استقرار صنایع و سد‌ها افزود: سد‌ها به اقتضای ماهیت فنی و اقلیمی کشور عمدتاً در نواحی کوهستانی و کوهپایه‌ای ساخته می‌شوند تا آب شرب، کشاورزی، کنترل سیلاب و تولید برقابی تأمین شود، ضمن اینکه صنایع ایران نیز عمدتاً در پیرامون شهرها_ کوهستانی یا دشت_ مستقرند؛ این دو، هر یک کارکرد و منطق استقرار مختص به خود را دارند و کوشش برای برقراری چنین رابطه علّی نامعتبر است.

وی تأکید کرد: ادعای مصرف بالای آب توسط تأسیسات نظامی نیز از نظر کمّی کاملاً نادرست است، چرا که کل مصرف آب بخش صنعت کشور برای همه انواع صنایع حدود ۳ میلیارد مترمکعب است که کمتر از ۴ درصد کل مصرف آب کشور می‌باشد.

سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: طرح چنین روایت‌هایی که زیرساخت‌های غیرنظامی حیاتی را با اهداف نظامی گره می‌زند، می‌تواند زمینه توجیه‌پذیری حمله به تأسیسات آبی را فراهم کند؛ حمله به تأسیسات غیرنظامی آب به‌ویژه سدها، بر اساس اسناد حقوق بین‌المللی از جمله پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو و نیز اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد که این رویه مسئولانه نیست و باید به‌شدت محکوم شود.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: انتظار می‌رود نیویورک‌تایمز پیش از انتشار چنین روایت‌هایی، اصل صحت‌سنجی و تفکیک «فرضیه» از «واقعیت» را رعایت کند؛ گفتنی است در ۱۶ نوامبر نیویورک‌تایمز طی مقاله‌ای نامعتبر به تشریح همین موضوع پرداخته است.