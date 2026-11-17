گزارش بهره‌وری انرژی ایران ۱۴۰۵ با هدف ارزیابی وضعیت موجود، بررسی روند شاخص‌های کلیدی و شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌های ارتقای بهره‌وری در بخش انرژی کشور منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان ملی بهره وری؛ گزارش بهره‌وری انرژی ایران ۱۴۰۵ با هدف ارائه تصویری مستند از وضعیت موجود بهره‌وری در بخش انرژی کشور، بررسی روند‌های گذشته و شناسایی زمینه‌های بهبود عملکرد در این حوزه منتشر شد.

این گزارش در قالب مجموعه «شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری انرژی» تدوین شده و تلاش دارد با ارائه داده‌ها و شاخص‌های عملیاتی، زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ارتقای بهره‌وری در بخش انرژی را فراهم کند.

بررسی شاخص‌های کلیدی بهره‌وری انرژی

در این گزارش، روند بلندمدت شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری انرژی از جمله شدت مصرف انرژی، تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع، راندمان نیروگاه‌ها، ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، شدت انتشار کربن و جمع‌آوری گاز‌های مشعل بررسی شده است.

همچنین وضعیت این شاخص‌ها با عملکرد سایر کشور‌ها مقایسه شده تا تصویری روشن‌تر از جایگاه ایران و زمینه‌های بهبود بهره‌وری در بخش انرژی ارائه شود.

تقویت نظام پایش و ارزیابی بهره‌وری

انتشار گزارش بهره‌وری انرژی ایران ۱۴۰۵ در راستای تقویت نظام پایش و ارزیابی بهره‌وری، توسعه دسترسی به اطلاعات و داده‌های معتبر و فراهم‌سازی زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه برای مدیران، کارشناسان و سیاست‌گذاران حوزه انرژی انجام شده است.

بر اساس این گزارش، شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری با تبدیل مفاهیم کلان بهره‌وری به معیار‌های عملیاتی، امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد و تسهیل برنامه‌ریزی برای بهبود بهره‌وری در بخش انرژی را فراهم می‌کنند.