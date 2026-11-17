مجری طرح اکتشاف ایمیدرو درخراسان جنوبی ازشناسایی ۵۵ محدوده امیدبخش به مساحت هزار و ۳۵۵ مربع در استان خبرداد.

افزایش هزار و ۳۵۵ مترمربع به محدوده‌های امیدبخش معدنی خرسان جنوبی

افزایش هزار و ۳۵۵ مترمربع به محدوده‌های امیدبخش معدنی خرسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مجری طرح اکتشاف منطقه خراسان جنوبی گفت: طرح اکتشاف ایمیدرو در استان با هدف شناسایی ظرفیت‌های معدنی، تکمیل مطالعات زمین‌شناسی و فراهم‌سازی زمینه توسعه فعالیت‌های معدنی، در گستره ۸۰ محدوده اکتشافی در حال اجرا و پیگیری است و به زودی با تعیین برنده مزایده بسته‌های سرمایه گذاری فعالیت بخش خصوصی در ۱۰ محدوده معدنی استان آغاز می‌شود.

علیرضا جلالیان به اجرای طرح تحول سه جانبه وزارت صمت، ایمیدرو و سازمان زمین شناسی اشاره کرد و افزود: بر اساس این طرح پهنه بلوک بیرجند به مساحت ۱۳ هزار کیلومتر مربع مورد مطالعه اولیه قرار گرفت و در نتیجه به شناسایی ۵۵ محدوده امیدبخش به مساحت هزار و ۳۵۵ کیلومتر مربع شد و در حال حاضر مطالعات پی جویی در این محدوده‌ها در دست اقدام است.

وی گفت: فعالیت‌های اکتشافی در این محدوده‌ها با بهره‌گیری از توان مشاوران تخصصی و پیمانکاران اجرایی و در قالب برنامه‌های مطالعاتی و عملیات میدانی دنبال می‌شود.

مجری طرح اکتشاف منطقه خراسان جنوبی افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌های اجرایی این طرح، انجام عملیات میدانی اکتشاف در محدوده‌های مختلف استان است؛ به‌طوری‌که تاکنون ۴۱ گمانه حفاری مغزه‌گیری به طول ۵ هزار و ۷۰۰ متر اجرا شده است.

جلالیان همچنین به حفر ۴۳ رشته ترانشه با حجم مجموع ۳ هزار و ۱۶۰ مترمکعب در این محدوده‌ها اشاره کرد و گفت: این اقدامات در راستای تکمیل داده‌های اکتشافی و فراهم‌سازی زمینه ارزیابی دقیق‌تر ظرفیت‌های معدنی محدوده‌ها صورت گرفته است.

وی افزود: نتایج اولیه این اکتشافات ذخایر ارزشمندی در حوزه طلا و مس را نشان می‌دهد که نوید بخش توسعه فعالیت‌های معدنی در استان است.

مجری طرح اکتشاف منطقه خراسان جنوبی گفت: در راستای تقویت زیرساخت‌های اجرایی و توسعه فعالیت‌های اکتشافی، امسال تعداد ۱۵ قرارداد با مشاوران اکتشافی به ارزش ۶۵۹ میلیارد ریال منعقد شده است.

جلالیان گفت: همچنین در بخش عملیات اجرایی، قرارداد انجام ۳۰ هزار متر حفاری به مبلغ یک هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال در محدوده‌های اکتشافی ایمیدرو در استان با پیمانکار حفاری منعقد شده است که در کنار نظارت تخصصی بر عملکرد مشاوران اکتشاف، از برنامه‌های مهم برای توسعه عملیات میدانی به شمار می‌رود.

وی افزود: شناسایی دقیق ظرفیت‌های زمین‌شناسی و معدنی استان می‌تواند زمینه‌ساز تعریف طرح‌های جدید، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده از منابع معدنی باشد.

مجری طرح اکتشاف منطقه خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی، بسته‌های سرمایه‌گذاری را یکی از ابزار‌های تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های جدید در بخش معدن دانست و گفت: در این راستا اسناد مزایده دو بسته سرمایه‌گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشاف با امکان اجرای عملیات آماده سازی، تجهیز و بهره برداری (استخراج و فروش) در ۱۰ محدوده اکتشافی ایمیدرو در استان خراسان جنوبی منتشر و به زودی با تعیین برنده مزایده‌های مذکور فعالیت بخش خصوصی در این محدوده‌ها آغاز خواهد شد.