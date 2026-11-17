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رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری اورمیه از اختصاص سهمیه ۸۰ لیتری سوخت به خودروهای مجاز تکسوز فعال در ناوگان سرویس مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه از اختصاص سهمیه ۸۰ لیتری سوخت به خودروهای مجاز تکسوز فعال در ناوگان سرویس مدارس خبر داد و اعلام کرد: رانندگان خودروهای مشمول میتوانند در ۱۸ جایگاه سوخت شهر ارومیه سوختگیری کنند.
فخرالدین معصومزاده اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر و هماهنگیهای انجامشده با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سهمیه ۸۰ لیتری سوخت برای خودروهای مجاز تکسوز سرویس مدارس که تحت نظارت پیمانکاران فعالیت میکنند، اختصاص یافته است.
وی افزود: رانندگان خودروهای مشمول میتوانند با مراجعه به ۱۸ جایگاه سوخت در سطح شهر ارومیه، از سهمیه اختصاصیافته استفاده و سوختگیری کنند.
معصومزاده در پایان تأکید کرد: این اقدام با هدف حمایت از رانندگان سرویس مدارس و تسهیل روند خدمترسانی به دانشآموزان انجام شده است.