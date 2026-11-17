به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه از اختصاص سهمیه ۸۰ لیتری سوخت به خودروهای مجاز تک‌سوز فعال در ناوگان سرویس مدارس خبر داد و اعلام کرد: رانندگان خودروهای مشمول می‌توانند در ۱۸ جایگاه سوخت شهر ارومیه سوخت‌گیری کنند.

فخرالدین معصوم‌زاده اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی‌های انجام‌شده با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه ۸۰ لیتری سوخت برای خودروهای مجاز تک‌سوز سرویس مدارس که تحت نظارت پیمانکاران فعالیت می‌کنند، اختصاص یافته است.

وی افزود: رانندگان خودروهای مشمول می‌توانند با مراجعه به ۱۸ جایگاه سوخت در سطح شهر ارومیه، از سهمیه اختصاص‌یافته استفاده و سوخت‌گیری کنند.

معصوم‌زاده در پایان تأکید کرد: این اقدام با هدف حمایت از رانندگان سرویس مدارس و تسهیل روند خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان انجام شده است.