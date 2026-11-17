مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی از اهدای ۳۸ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های استان خبر داد و با اشاره به چالش‌های گرانی کتاب، از راه‌اندازی پویش مردمی «اهدانش» و همچنین فراهم شدن امکان عضویت رایگان و مادام‌العمر شهروندان در کتابخانه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، خدیجه معصومی با اشاره به نقش پررنگ مشارکت‌های مردمی در غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ها گفت: علاوه بر اهدای مستقیم کتاب، شهروندان می‌توانند از طریق پلتفرم خیریه آنلاین «اهدانش» و بدون محدودیت در مبلغ مالی، در تأمین منابع جدید کتابخانه‌های عمومی استان مشارکت کنند. علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش می‌توانند با جستجوی سامانه «اهدانش» و انتخاب استان آذربایجان غربی، سهمی در توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی داشته باشند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت کتاب نباید مانعی برای دسترسی عموم به منابع مطالعاتی باشد، افزود: امکان عضویت سراسری، رایگان و مادام‌العمر در کتابخانه‌های عمومی کشور فراهم شده است. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مدیریت کتابخانه‌های عمومی به نشانی saman.pl.ir ثبت‌نام کنند.

او در تشریح جزئیات طرح عضویت رایگان توضیح داد: این طرح به‌صورت «عضویت تک‌کتابی» است؛ به این معنا که اعضا می‌توانند هر دو هفته یک جلد کتاب را به‌صورت رایگان امانت گرفته و پس از مطالعه به کتابخانه تحویل دهند. با این روش، هر فرد قادر خواهد بود سالانه حدود ۲۴ جلد کتاب را بدون هزینه مطالعه کند و در صورت نیاز، مهلت امانت را نیز تمدید نماید.

معصومی در پایان با اشاره به تغییر الگو‌های مطالعه در جامعه خاطرنشان کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالعه کاهش نیافته، بلکه روش‌های آن تغییر کرده است و کتابخانه‌های عمومی تلاش می‌کنند با ارائه خدمات نوین، پاسخگوی نیاز اقشار مختلف جامعه باشند.