به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ دشت‌آبادی در نشست شورای هماهنگی ستاد گرامیداشت هفته بسیج با اشاره به چهل‌وهشتمین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی (ره) گفت: به همین مناسبت ۱۴۰ برنامه در هفته بسیج در سطح شهرستان مهریز اجرا می‌شود که ۴۰ برنامه از این تعداد به‌عنوان برنامه‌های شاخص پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بخشی از برنامه‌های هفته بسیج در قالب اجتماعات شبانه و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در میادین شهرستان برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، اجتماع بزرگ بسیجیان در پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین را محوری‌ترین برنامه هفته بسیج عنوان کرد.