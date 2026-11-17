مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان، با اشاره به اجرای طرح مدیریت خرید نان گفت : این طرح با هدف ساماندهی مصرف آرد یارانه‌ای، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و شناسایی خریدهای غیرمتعارف طراحی شده و به‌هیچ‌وجه به معنای ایجاد محدودیت برای خرید نان مورد نیاز شهروندان نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان نژادیان ادامه داد: این طرح، یک برنامه ملی است که در سطح استان‌های کشور در حال اجراست و در اجرای آن، الگوی مصرف بر اساس اطلاعات و عملکرد ثبت‌شده در سامانه طی دو سال گذشته و با لحاظ تفاوت‌های موجود در میزان مصرف مناطق شهری و روستایی تعیین شده است تا امکان شناسایی و مدیریت خرید‌های خارج از الگوی متعارف فراهم شود.

وی با بیان اینکه مبنای محاسبه سهمیه، سرپرست خانوار است، تصریح کرد: خرید نان توسط اعضای خانواده نیز در مجموع سهمیه خانوار محاسبه می‌شود و هدف از این سازوکار، مدیریت دقیق‌تر مصرف و جلوگیری از انحراف آرد یارانه‌ای از مسیر اصلی مصرف است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان تأکید کرد: موضوع مدیریت خرید و نظارت بر سهمیه‌ها، ناظر بر خرید‌های تجاری و مصرف‌های غیرمتعارف است و شهروندان برای خرید نان مصرفی روزانه خود با هیچ‌گونه محدودیتی مواجه نیستند؛ بنابراین هیچ دلیلی برای نگرانی خانوار‌ها در زمینه تأمین نان مورد نیاز وجود ندارد.

جهان نژادیان در پایان از شهروندان خواست از در اختیار قرار دادن کارت بانکی خود به افراد سودجو خودداری کنند و اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با اجرای این طرح را صرفاً از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.