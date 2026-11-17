حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، صبح امروز با داویت خوداتیان، وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت جمهوری ارمنستان، دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، صبح امروز در دیدار با داویت خوداتیان، وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت جمهوری ارمنستان، راه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی را بررسی کرد.

ایران و ارمنستان پیش‌تر نیز درباره گسترش تجارت گاز، صادرات خدمات فنی و مهندسی، تأمین فرآورده‌های نفتی و توسعه همکاری‌های انرژی مذاکره کرده و بر تشکیل کارگروه تخصصی مشترک در این زمینه توافق کرده بودند